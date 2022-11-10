Kayseri Pınarbaşı evinde, Hürriyet MTAL deplasmanda

Türkiye 2. Erkekler Voleybol Ligi 4. Grup’ta mücadele eden Kayseri temsilcilerinden Pınarbaşı Belediyespor 13 Kasım’da evinde lider Sorgun Belediyespor’u konuk ederken, Hürriyet MTAL ise Konya Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lige deplasmanda oynadığı karşılaşmalar ile başlayan Pınarbaşı Belediyespor, Pema Koleji ve Sarıkaya Belediyesi GSK’ya aynı skor ile 3-0 mağlup oldu. Ligde mücadele eden bir diğer Kayseri temsilcisi Hürriyet MTAL ise ilk maçta Sorgun Belediyespor’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Hürriyet MTAL ikinci maçta ise sahasında Pema Koleji’ne 3-1 yenildi.

Her iki Kayseri temsilcisi bu hafta sonunda oynayacakları karşılaşmaları kazanmak için sahaya çıkacak. Kayseri Pınarbaşı Belediyespor’un rakibi Sorgun grupta lider olarak mücadele ederken, Hürriyet MTAL’in rakibi Konya Büyükşehir Belediyespor ise 4.sırada yer alıyor.