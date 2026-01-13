  • Haberler
Kayseri-Pınarbaşı karayolu tüm araçlar için trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Kayseri-Pınarbaşı karayolunun çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldığı bildirildi.

Kayseri-Pınarbaşı karayolu tüm araçlar için trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda emniyetin saat 09:15 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre; Kayseri-Pınarbaşı karayolunun çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldığı bildirildi.

Haber Merkezi

