Kayseri-Pınarbaşı karayolu tüm araçlar için trafiğe açıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Kayseri-Pınarbaşı karayolunun çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldığı bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda emniyetin saat 09:15 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre; Kayseri-Pınarbaşı karayolunun çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldığı bildirildi.