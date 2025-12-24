Kayseri Plastikçiler Derneği yeni başkanı Yunus Tarla oldu

KAYPİDER 6. Genel Kurulu, üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda, Divan Kurulu’na oy birliği ile Şeref Özdemir, Ömer Beğendik ve Mehmet Güldüoğlu seçildi. Eski yönetimin ibra edilmesinin ardından tek aday olarak yarışan Yunus Tarla, KAYPİDER Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Toplantıda ayrıca verilen önerge ile Kayseri Plastikçiler ve İşletmeciler Derneği’nin isminin ‘Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği’ olarak değiştirilmesi üyelerin oyları ile kabul edildi.

Başkan Yunus Tarla yaptığı açıklamada; “Kayseri’mize öncelikle genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. KAYPİDER Plastikçiler Derneği. Şu ana kadar 2008’den beri Yusuf Başkanımın yürüttüğü bu görevi bugün bize layık gördüler, çok teşekkür ederim. İnşallah biz de birlik beraberlik içerisinde bu işleri yürüteceğiz. Yani biz şunu yapacağız inşallah; kümelenmeleri yapacağız. İhracatı, teknolojiyi ülkemize daha fazla getirerek; kümelenme halinde inşallah istihdama ve ihracata büyük desteklerimiz olacak. Birlik beraberlikte kuvvet var. Ben bu konuda Kayseri basınımıza çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütleri olarak birçok alanda görev yaptık, inşallah bugüne kadar layığıyla yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski başkan Yusuf Özkan ise "Biz, biliyorsunuz 2008 yılında 45 kurucu firmamızla beraber bir yola çıktık. 2008 yılından bugüne kadar da kurucu üyeliğini şerefle yürüttüğüm KAYPİDER Başkanlığının değişik kademelerinde, kurum ve kuruluşlarında çok farklı faaliyetlerimiz oldu. Bizler her zaman sadece firmalarımızı veya kişisel çıkarlarımızı değil, sektörümüzü düşünerek hareket etmek durumundayız. Bu nedenle de artık hani 'metal yorgunluğu' derler. Birçok arkadaşımız belki burada yeni duyuyordur. Biz yönetim kurulu arkadaşlarla istişare ettik. Burada da hepinizin rızasını, hepinizin önerisini, bilgisini almak istiyorum.

Biz Yunus Tarla arkadaşımızla beraber derneğimizin oluşumunda yeni bir katma değer sağlamak adına, bundan sonra Yunus Başkanımızın belirleyeceği yönetimle yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii biz yine beraberiz, hep beraberiz. Önemli olan çünkü dediğim gibi; kişiler değil, firmalar değil, bizim için sektörümüzün önemi büyüktür. 2008 yılından bugüne kadar yönetimde yer almış olan ve benimle yol arkadaşlığı yapmış olan, yeri geldiği maddi manevi desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum huzurunuzda." diye konuştu.

Toplantı plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.