Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü'ne 8 kişilik daimi işçi alınacak

İŞKUR Kayseri tarafından Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü’ne 8 kişilik daimi işçi alınacağı açıklandı. Başvurular ise 10 Kasım 2025 tarihine kadar yapılacak. Meslek grubu ise servis elemanı (garson), temizlik görevlisi, bulaşıkçı olarak bildirildi.

Yapılan açıklamada da, “Kayseri Polisevi bünyesinde 8 daimi işçi alınacaktır. Başvurular; İl Müdürlüğümüz, internet sitemiz, e-Devlet veya ALO 170 üzerinden yapılabilecektir. Adaylar, yayımlanan ilanlardan sadece birine başvuruda bulunabilir. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar; sonuç, kura, mülakat ve diğer duyuruları Polisevi Müdürlüğünün internet adresi www.kayseri.pol.tr üzerinden takip edecektir” denildi.