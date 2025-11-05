  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü'ne 8 kişilik daimi işçi alınacak

İŞKUR Kayseri, Polis Evi Şube Müdürlüğü'ne 8 kişilik daimi işçi alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada başvuru tarihinin son günü 10 kasım olarak bildirildi.

İŞKUR Kayseri tarafından Kayseri Polis Evi Şube Müdürlüğü’ne 8 kişilik daimi işçi alınacağı açıklandı. Başvurular ise 10 Kasım 2025 tarihine kadar yapılacak. Meslek grubu ise servis elemanı (garson), temizlik görevlisi, bulaşıkçı olarak bildirildi.

Yapılan açıklamada da, “Kayseri Polisevi bünyesinde 8 daimi işçi alınacaktır. Başvurular; İl Müdürlüğümüz, internet sitemiz, e-Devlet veya ALO 170 üzerinden yapılabilecektir. Adaylar, yayımlanan ilanlardan sadece birine başvuruda bulunabilir. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar; sonuç, kura, mülakat ve diğer duyuruları Polisevi Müdürlüğünün internet adresi www.kayseri.pol.tr üzerinden takip edecektir” denildi.

Haber Merkezi

