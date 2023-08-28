Kayseri polisi 1 haftada 38 faili meçhul olayı aydınlattı
Kocasinan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada 38 faili meçhul olayı aydınlatırken 31 faili firar şahıs yakalandı.
- 28.08.2023 18:11
- Güncelleme: 28.08.2023 18:11
Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 21 – 27 Ağustos tarihleri arasında yapılan faaliyet raporu açıklandı. Buna göre ekipler tarafından 14 bin 443 şahıs ve 5 bin 775 araç kaydı sorgulandı. 19 aranan şahıs, 31 faili firar şahıs yakalanırken 38 faili meçhul olay aydınlatıldı. Ayrıca 19 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda ise, 1 tabanca, 3 av tüfeği, 13 fişek, 4 bıçak ele geçirildi.
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