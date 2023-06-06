Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından özellikle ’hırsızlık’ suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Fatih, Hacılar Aşağı, Bahçelievler, Yıldırım Beyazıt, Zümrüt, Sümer, Mevlana, Sümer, Yenişehir, Yazıbağları, Osmanlı, Yavuzlar, Kayabaşı mahallelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Ç., hakkında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y., hakkında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan G.P., hakkında ’kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B., hakkında hakkında ’kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T., hakkında ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., hakkında ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C., hakkında ’nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., hakkında ’özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T., hakkında ’kasten yaralama’ suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

Şahısların 23’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişi de cezaevine teslim edildi.