Kayseri polisi, depremin merkez üssündeki hayvanlara şefkat eli uzatıyor

7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görevli bulunan Kayseri polisi, depremden etkilenen sokak hayvanlarına şefkat eli uzattı.

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  • 10.05.2023 12:25
  • Güncelleme: 10.05.2023 13:45
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Kayseri polisi, depremin merkez üssündeki hayvanlara şefkat eli uzatıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görevli bulunan Kayseri polisi, depremden etkilenen sokak hayvanlarına şefkat eli uzattı.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde polis ekipleri deprem bölgelerinde yara sarmaya devam ediyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Elbistan’da bulunan ve depremden etkilenen kedi ve köpeklerin imdadına yetişen ekipler, hayvanlara yem verdi.

Ekipler ayrıca, ilçede Emniyet Genel Müdürlüğünün HAYDİ uygulaması üzerinden gelen bir ihbarı da değerlendirerek, ayağı kırılan sokak köpeğine şefkat eli uzattı. Köpeğe ilk müdahalede bulunan ekipler, hayvanın tedavisi için belediye görevlilerine teslim etti.

İHA

Kayseri Gündem
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