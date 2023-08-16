Kayseri polisi huzur veriyor: 444 polis ile uygulama yapıldı

Kayseri’de 444 polisin katılımıyla yapılan Huzur Uygulamasında 3 bin 796 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kentte suça ve suçluya geçit vermemek için uygulamalarını sürdürüyor. Kent genelinde 444 polisin katılımıyla Huzur Uygulaması yapan ekipler, 3 bin 796 şahsı ve bin 339 aracı sorguladı. Çeşitli suçlardan aranan şahıslara işlem yapılırken, trafik yönünden eksiği bulunan araçlara da cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.