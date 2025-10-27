Kayseri polisi'nden okul önü denetimi

Kayseri'de polis ekiplerince okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla Okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik gerçekleştirilen Huzur Uygulamasında 28 araç ve 107 kişi sorgulandı, 1 aranan kişi yakalandı.

Kayseri polisi'nden okul önü denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince, Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçelerinde, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla; Okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik gerçekleştirilen Huzur Uygulamasında 28 araç ve 107 kişi sorgulandı, 1 aranan kişi yakalandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye Barolar Birliği, Kayseri'de yaşanan kadın cinayetine tepki gösterdi
Türkiye Barolar Birliği, Kayseri'de yaşanan kadın cinayetine tepki gösterdi
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı
Yeşilhisar'ın yeni Kaymakamı Fatih Adıgüzel görevine başladı
Yeşilhisar’ın yeni Kaymakamı Fatih Adıgüzel görevine başladı
Hacılar'da 124 konut sahiplerine kavuşuyor
Hacılar’da 124 konut sahiplerine kavuşuyor
SP İl Başkanı Altun, 'Kayseri'de siyaset AK Parti etrafında dönmüyor'
SP İl Başkanı Altun, “Kayseri’de siyaset AK Parti etrafında dönmüyor”
Kayseri'de 'Asayiş Değerlendirme Toplantısı'
Kayseri’de “Asayiş Değerlendirme Toplantısı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!