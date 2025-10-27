Kayseri polisi'nden okul önü denetimi
Kayseri'de polis ekiplerince okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla Okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik gerçekleştirilen Huzur Uygulamasında 28 araç ve 107 kişi sorgulandı, 1 aranan kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince, Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçelerinde, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla; Okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik gerçekleştirilen Huzur Uygulamasında 28 araç ve 107 kişi sorgulandı, 1 aranan kişi yakalandı.