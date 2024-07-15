Kayseri polisi suça geçit vermiyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 şahsa PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında adli işlem yapıldı.

Kayseri polisi suça geçit vermiyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 şahsa PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında adli işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından 07-14 Temmuz tarihleri arasında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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