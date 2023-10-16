Kayseri polisi uyuşturucunun zararlarını anlattı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ ve ‘Narkonokta’ projeleri çerçevesinde 378 kişiye uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ ve ‘Narkonokta’ projeleri çerçevesinde eğitim faliyeti düzenlendi. Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 17 Aralık Şehitleri İlkokulu’nda 28 veliye eğitim faaliyeti düzenlendi.

Öte yandan ekipler, Kadir Has Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen 6. Kitap Fuarı’nda yaklaşık 350 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi merkezleri, ve UYUMA aplikasyonu konularında eğitim verildi.