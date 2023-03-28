Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor: 48 zehir taciri yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 48 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda son 5 gün içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 48 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda belli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet tabanca ve 8 adet fişek bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.