Kayseri polisinden bağ evine özel harekat destekli operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, bir bağ evine özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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  • 03.02.2023 17:03
  • Güncelleme: 03.02.2023 17:28
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Kayseri polisinden bağ evine özel harekat destekli operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, bir bağ evine özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir bağ evine özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, hakkında "gece vakti yağma" suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan H.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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