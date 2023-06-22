Kayseri polisinden besicilere 'sahte para' uyarısı

Kayseri polisi, kurban satış ve kesim yerlerinde besicilere sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarındaki besicileri uyardı. Besicilere sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili broşürler dağıtan ekipler, bu tür olayların önlenmesi ilişkin bilgiler verdi.