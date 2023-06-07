Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde 70 araç kontrol edildi, 33 sürücüye idari para cezası kesildi.

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  • 07.06.2023 17:38
  • Güncelleme: 07.06.2023 19:12
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Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde 70 araç kontrol edildi, 33 sürücüye idari para cezası kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde planlanan hedeflere ulaşmak ve trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra algılanan yakalanma risk duygusunu sürücülere hissettirmek için şehirlerarası karayollarında ve şehir içi güzergahlarda dron destekli trafik denetimi yaptı. Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri denetimi, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, okul-yaya geçidi önceliği gibi konular başta olmak üzere yapılan denetimlerde 70 araç sürücüsü durdurularak, evrakları kontrol edildi. Ayrıca kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 8 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye yetki belgesiz araç kullanmak, 6 araç sahibine fenni muayene ve diğer muhtelif maddelerden olmak üzere toplamda 33 adet idari para cezası kesildi.

Ekipler, sürücülerin kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemini hatırlatırken, havadan yapılan dron destekli denetimlerin ve diğer denetimlerin etkin olarak devam edeceği belirtildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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