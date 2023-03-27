Kayseri polisinden oto farelerine operasyon: 3.5 milyon TL değerinde 13 oto ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda şase numaraları değiştirilmiş toplam 3.5 milyon TL değerinde 13 araç ele geçirilirken, 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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  • 27.03.2023 18:56
  • Güncelleme: 27.03.2023 22:10
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Kayseri polisinden oto farelerine operasyon: 3.5 milyon TL değerinde 13 oto ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda şase numaraları değiştirilmiş toplam 3.5 milyon TL değerinde 13 araç ele geçirilirken, 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda çalındıktan sonra şase numaraları değiştirilen araçlarla ilgili çalışma yürüttü. Çalışmalarda 33 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, maddi değeri yaklaşık 3.5 milyon TL olan 13 adet şase numaraları değiştirilmiş oto ele geçirildi. Çalışmaların süreceği belirtildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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