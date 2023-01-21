Kayseri polisinden sigara kaçakçılarına darbe
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
- 21.01.2023 13:27
- Güncelleme: 21.01.2023 14:48
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kayseri KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentteki sigara kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan operasyonlarda; 3 adet sigara doldurma makinesi, 3 adet kompresör ile 30 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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