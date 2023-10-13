Kayseri polisinden suça geçit yok

Kayseri’de 238 personel ve 48 ekiple birlikte yapılan uygulamalarda 10 aranan şahıs yakalanırken, 20 sürücüye de 44 bin 282 TL ceza yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 238 personel ve 48 ekibin katılımı ile asayiş ve hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik Battalgazi Mahalle’sinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 828 şahıs ve 313 araç sorgulandı. Uygulamada 10 aranan şahıs, 2 yabancı uyruklu ve 1 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 17 adet kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu ve 2 adet ruhsatsız silaha el konuldu.

Ayrıca yapılan uygulamada 20 araç sürücüsüne 44 bin 282 TL ceza yazılırken, 1 araç da trafikten men edildi.