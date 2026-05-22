Kayseri Protokolü 5 Gün Önce Bayramlaştı

Kayseri Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bu bayram bizim açımızdan bir miktar zahmetli bir bayram. Belediyeler olarak gerek kurbanla ilgili hazırlıklar gerek esenlik bağlamında zabıta hizmetleri açısından yapılması gereken hizmetler gerekse tabii ki yaşayanları unutmayacağız ama vefat edenlerimizi de gözardı etmeden mezarlık ziyaretleri bağlamında almamız gereken önlemler ve çalışmalar olacak. Bütün bunların yanında ister istemez uzun süreli bir tatil olduğu için trafik kurallarıyla ilgili şehrimize teşrif eden ya da şehrimizden başka yerlere giden kardeşlerimizden özel bir istirhamımız var. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Ne olur bayramımızı hüzne döndürmeyelim. İnşallah ağzımızın tadıyla bu bayramımızı da idrak etmeyi hep beraber yaşamayı cenabı Allah’tan niyaz ederim. Elbette bayram birlik, beraberlik, dayanışma, karşılıklı sevgi, muhabbet, varsa ufak tefek dargınlıklar onları giderme, helalleşme ve kucaklaşma unsuru olsa gerek. O açıdan yavrularımızı unutmayacağız. Elbette büyüklerimizi asla gözardı etmeyeceğiz. Birbirimize dua edeceğiz. Muhabbet dalgalarının yayılmasına vesile olacağız.

Vatandaşları uyaran Başkan Büyükkılıç, “Belediyeler olarak bizler üzerimize düşeni yapma yönünde gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama bütün bunların yanında yine kurban hizmetleriyle ilgili aynı zamanda hekim olarak benim bir ricam var. Ne olur belediyelerimizin gösterdikleri yerlerde kurallara uyarak kurbanlarımızı keselim. Verilen atıklarla ilgili torbalara atıklarımızı koyalım. Toplanırken onlara yardımcı olalım. Kendi ve toplum sağlığını koruyarak yol alalım. Ben esnaflarımızdan da bir istirhamda bulunmak istiyorum. Elbette helalinden kazanın. Elbette malınızı satın ama ne olur yapılmaması gereken uygulamalar, fahiş fiyatlar ya da kanaatsiz bir anlayış içinde ‘nasıl olsa bayram’ diyerek fırsatçılık anlayışıyla yol almayalım” ifadelerini kullandı.

“DOLU DOLU BİR BAYRAM GEÇİRECEĞİZ”

Vali Gökmen Çiçek ise, “Bir bayrama daha birlik ve beraberlik içinde kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık arefe gününden itibaren gurbetten gelenler, şehit ailelerimizin ziyaretleri, akraba ziyaretleri ile dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Biz inanıyoruz ki bayramlar tatil değil. Bayramlar sıla-i rahim yaptığımız, akrabalarımız ile kucaklaştığımız, mezarlıkları ziyaret ederek Fatihalar okuduğumuz değerlerin başında geliyor. İnşallah bu bayram birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olur” dedi.

“TATİL DÖNEMLERİNDE TRAFİK KAZALARI OLACAĞINDAN ÇOK KORKUYORUZ”

Bayram öncesi yola çıkacak sürücüleri uyaran Vali Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız söyledi. Bayramlarda bizim en büyük endişemiz, tatilin uzun olduğu dönemlerde özellikle trafik kazaları olacağından çok korkuyoruz. Biz emniyet ve jandarma teşkilatı olarak bütün yollarda arkadaşlarımızı bayram tatili demeden görevlendirdik. Hepsi gerekli önlemleri aldılar. Ancak ölümlü trafik kazaları hepimizin içini yakıyor. Yaralamalı trafik kazaları bizleri mahvediyor. Lütfen trafik kurallarına, özellikle hıza dikkat edelim. Ölümlü trafik kazalarının birçoğunun sürücü hatalarından kaynaklı olduğunu görmek bu uyarıyı yapmak için bizi mecbur kılıyor” şeklinde konuştu.