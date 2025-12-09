  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri protokolü 'Bağımlılıkla Mücadele' için toplandı

Kayseri protokolü 'Bağımlılıkla Mücadele' için toplandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kayseri protokolü 'Bağımlılıkla Mücadele' için toplandı

Kayseri Valiliği’nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, kaymakamlar, il müdürleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ele alındı. Ayrıca önleyici faaliyetlerin artırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artıracak yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri protokolü 'Bağımlılıkla Mücadele' için toplandı
Kayseri protokolü “Bağımlılıkla Mücadele” için toplandı
Dünyanın İlk Hastanesi Kayseri'de Keşfedildi
Dünyanın İlk Hastanesi Kayseri'de Keşfedildi
Kültepe Kaniş-Karum'da Tarihi Keşif: Sarayın Altında Yeni Bir Saray Bulundu
Kültepe Kaniş-Karum'da Tarihi Keşif: Sarayın Altında Yeni Bir Saray Bulundu
Cinayet zanlısı ihraç asker çıktı
Cinayet zanlısı ihraç asker çıktı
'Her 5 hanenin birinde tek kişi yaşıyor'
'Her 5 hanenin birinde tek kişi yaşıyor'
Boşanma aşamasındaki eşini görmeye giden şahıs, görevlinin eşini öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini görmeye giden şahıs, görevlinin eşini öldürdü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!