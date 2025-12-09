Kayseri protokolü 'Bağımlılıkla Mücadele' için toplandı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.
Kayseri Valiliği’nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, kaymakamlar, il müdürleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ele alındı. Ayrıca önleyici faaliyetlerin artırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artıracak yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.