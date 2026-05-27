  Kayseri Protokolü Bayram Namazını Hunat Caminde Kıldı

Kayseri protokolü bayram namazını Hunat Caminde kıldı. Bayram namazı sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Kurbanlarımızı keserken dikkatli olalım. Çevreyi kirletmeyelim. Atıkları rastgele yerlere atmayalım' dedi.

Hunat Caminde kılınan bayram namazına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Kayseri protokolü vatandaşlarla bayramlaştı. Sonrasında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Bir Kurban Bayramı’na daha eriştik. Namazlarımızı eda ettik. Sonrasında da her zaman olduğu gibi halkımız ile bayramlaşarak, sevgimizi paylaştık. Elbette birbirimize dua ettik. Şimdi de dağıldık kurbanlarımızı keseceğiz. İbadetlerimizi yerine getireceğiz. Kurbanlarımızı keserken dikkatli olalım. Çevreyi kirletmeyelim. Atıkları rastgele yerlere atmayalım. İnşallah bu bayramı hep beraber idrak edelim ve yaşayalım. Hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Tabii bayramlar birliğin, beraberliğin bir araya gelmesi. Küskünlüğün, kırgınlığın yok olması. Yardımlaşma ve dayanışmanın adeta bir örneği. Bu vesileyle hemşerilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.
(RHA)

Haber Merkezi

