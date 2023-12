Kayseri protokolü down sendromlu gençlerle futsal maçı yaptı

Kayseri protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla down sendromlu gençlerle futsal maçı yaptı. Kıran kırana geçen ve renkli görüntülere sahne olan maçı down sendromlu gençler ile 8-6 kazandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kayseri protokolü ile Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı sporcuları Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Haldun Taşan, 12. Hava Üs Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm’ün yer aldığı takım, down sendromlu gençlerle futsal maçı yaptı. Kıran kırana geçen ve renkli görüntülere sahne olan maç, 8-6 Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı kazandı.

Erik dalı oynadılar

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maçın ardından gençler ile “erik dalı” oynarken, hatıra fotoğrafı çekindi. Down sendromlu gençlerin mutluluğu da yüzlerine yansıdı.

“Biz birlik ve beraberliği olan bir şehiriz”

Maç öncesinde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Biz birlik ve beraberliği olan bir şehiriz. Birbirine tutkun bir şehiriz. Protokol olarak şehri yönetenler, şehrin sivil toplum kuruluşları, siyasiler, vatandaşlar olarak birbirine aşık bir şehiriz. Bugün altın kalpli çocuklarımızla bir aradayız. Onlar gerçekten iyilikten başka bir şey bilmiyorlar. Onlar tamamen sevgiyle dünyaya bakıyorlar. Engelliler Günü dolayısıyla bu hafta kutlamalarda oluyor. Kocasinan Belediye Başkanımız böyle bir organizasyonda bizi altın kalpliler ile bir araya getirdi. Bizde hem onlarla bir spor müsabakasında bulunalım hem Kayseri’nin birlik ve beraberliğini hep beraber gösterelim diye bugün buradayız. Güçlü bir rakibimiz var. Forvette ben varım, orta sahamızda Memduh başkan, defansımızda Ahmet Çolakbayrakdar ve Mustafa Palancıoğlu var. Haldun paşamız orta sahada” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Kardeşlerimin “Engelsizler Günü” olarak nitelendirdiğim gününü kutluyorum. Meleklerimize başarılar diliyorum. Onların bu maçı alacağından eminim” diye konuştu.