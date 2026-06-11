1-Kayseri protokolü ERVA öğrencileriyle voleybol müsabakasında buluştu

2-Vali Çiçek, “ERVA projesi, Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi”



Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve ERVA iş birliğiyle “ERVA Öğrencilerine Kıyafet Dağıtımı ve Voleybol Müsabakası" programı düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Bugün birçok ilde ERVA Spor Okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar kendi şehirlerden ERVA Spor Okulları modelini uyguladıklarını gururla ifade ediyorlar. Bugün 70 ERVA 17 bin 200 sporcusuyla Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ERVA Spor Okulları’nda düzenlenen ERVA Öğrencilerine Kıyafet Dağıtımı ve Voleybol Müsabakası" programına Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ile birlikte ERVA Spor Okulları öğrencileri ve veliler katıldı.

Programda ilk olarak il protokolü ile ERVA Spor Kulübü sporcuları arasında voleybol müsabakası oynandı. Vali Gökmen Çiçek’in servisiyle başlayan maçı ERVA Spor Kulübü sporcuları 3-0 kazandı.

Müsabaka sonrasında ise ERVA Spor Okulları öğrencilerine kıyafet dağıtımı yapıldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, ERVA projesinin Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldiğini belirterek, “Her zaman söylediğim gibi Kayseri’de ERVA diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde ERVA Spor Okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar kendi şehirlerden ERVA Spor Okulları modelini uyguladıklarını gururla ifade ediyorlar. Kayseri’nin kendi içerisinden çıkardığı kendi iş insanlarıyla kendi STK’ları, kendi kurumlarıyla proje bugün Türkiye’ye model olmuş durumda. Dile kolay 70 tane ERVA’yı hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi Kayseri basınının ERVA Spor Okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi, abileri, amcaları olarak buna inanmasıydı. Bugün 70 ERVA 17 bin 200 sporcusuyla Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından birisi haline geldi. Her yerde, şu saatte ERVA sporcuları terliyorlar, spor yapıyorlar. Bakın sizinle konuştuğumuz bu dakika içerisinde Macaristan’da, Polonya’da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye’nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyorlar. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri, her türlü organizasyonlarıyla birlikte ERVA devasa bir meydan okuma” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “ERVA Spor Okullarının öğrencileriyle birlikteydik, onlara ödüllerini verdik. Bundan dolayı bütün ERVA Spor Okulları’ndaki farklı farklı spor branşlarında eğitim alan sporcularımıza başarılar diliyorum. Tabi ki bu proje yaygın bir şekilde Kayserimizin her bir köşesinde çocuklarımızı sporla buluşturmak, onları daha iyi bir şekilde vakit geçirmelerini sağlayabilmek için ortaya çıkmış bir proje. Ondan dolayı da Valimiz başta olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Valimiz bu işe çok ciddi derecede emek ve değer veriyor. Başladığımız günden itibaren de Valimizin emeğine ve gayretine destekte bulunduk. Bugünde bu minvalde desteğimizi göstermek için buradayız. Gördüğümüz şu; çocuklar farklı branşlarda yaptıkları sporlarda kendilerini göstermekteler. Yakın gelecekte Kayseri’de madalyaya uzanan onlarca gencimiz olacak” şeklinde konuştu.

Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.