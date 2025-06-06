Kayseri protokolü Hunat Cami'nde bayramlaştı

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Hunat Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kayseri protokolü Hunat Cami'nde bayramlaştı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek,  AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan Hunat Camii’nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra il protokolü, AK Parti Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara bayram şekeri ve ikramlıklar dağıtılan stantı ziyaret etti.

Haber Merkezi

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