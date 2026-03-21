Kayseri protokolü Hunat Cami'nde bayramlaştı

Bu yıl 19 Şubat’ta başlayan Ramazan ayı 19 Mart’ta sona erdi. Dün tutulan son oruçların ardından sabah Ramazan Bayram namazı kılındı. Vatandaşlar bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilerin yolunu tuttu. Namazın ardından camilerde ilk bayramlaşmalar yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Taner Yıldız ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Hunat Cami’nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “İlin Valisi olarak 4 yıldır buradayım ama bu Ramazan ayının, o çocukluğumuzdaki özlenen Ramazanlara doğru gittiğimizi bana hatırlattığını söyleyebilirim. Çünkü gittiğimiz teravihlerde camilerin çocuklarla dolu olduğu, aynı zamanda iftarların, sahurların çok fazla davetlerle süslendiği ve ben Vali olarak baktığımda asayiş olaylarının, özellikle bu 4 yıl içerisinde bir anda en dibe indiği bir ay oldu. Dolayısıyla Ramazan ayı gerçekten Kayseri’de her zaman farklı oluyor ama bu Ramazan, benim izlenimim başka bir şekilde geçti. Artık çocukları sevindirme zamanı, yetimlerimizi sevindirme zamanı, ziyaretlere gitme zamanı. Bütün Kayserililerin ben de bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

‘İNŞALLAH BU BAYRAM TÜM İSLAM ALEMİNİN UYANIŞINA VESİLE OLUR’

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da, Gazze’de gözyaşının olmadığı bir bayram temennisinde bulunarak, “İnşallah bu bayram tüm İslam aleminin uyanışına vesile olur diye düşünüyorum. Haydut devlet Amerika ve siyonist katil İsrail’i de buradan lanetliyorum. Gazze’de gözyaşının olmadığı, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulacağına dair inancımı tekrar yenilemek istiyorum ve herkesi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘UYANIK OLMAMIZ LAZIM’

Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğin vesilesi olması noktasında temennilerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, her zamanki söylediğimiz gibi bir Ramazan ayını daha idrak ettik, ifa ettik. Teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla, orucuyla derken sabah namazını eda ettikten sonra bayram namazını eda edip şu anda sizlerin karşısındayız. Sizlerin şahsında, burada bulunan kardeşlerimizin şahsında, tüm hemşehrilerimiz başta olmak üzere İslam aleminin bayramlarını tebrik ediyorum. Ancak bununla birlikte insanlığın kurtuluşuna vesile olması için de Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Tabi ki ülkemizin etrafındaki kan ve gözyaşını göz ardı edemeyiz. Her yıl bir yerde mutlaka on binlerce insanın kanı akıyor, akıtılıyor, akıtılmaya çalışılıyor. 'Parçala, böl, yutması kolay olsun' mantığı içerisinde on binlerce kilometre öteden gelenler bizleri adeta parçalıyor. Uyanık olmamız lazım, diri olmamız lazım, iri olmamız lazım, bir olmamız lazım. İslam alemi '2 milyar' diye burada konuşulurken o 2 milyarın uyanması lazım ve ayağa kalkması lazım. Kendinden olanı ya da olmayanı ayırt etmesi lazım. Kimlerin emellerine alet olduğunu bilmesi lazım. Ramazan bayramlarını idrak ediyoruz, kutluyoruz, yaşıyoruz, yaşanmaya çalışıyoruz ama hüznümüz de içerimizde eksik olmuyor. Cenab-ı Allah bu bayramların, her zaman temenni ettiğimiz birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın adeta vesilesi olması temennisiyle Mevlam bizlere yardım etsin diyor, hayırlı bayramlar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ise, “Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz, mübarek olsun. Tutulan oruçlar da kabul olsun. Dünyada tanımların, kavramların, istismarların değiştiği bir ortamda onun gölgesinde bir bayramdayız. Müslümanlardan çok fazla cefa çekenler var. Allah’ımız inşallah Ramazan’ın bereketiyle beraber bunu sonuna getirsin. Bugünlere gelmesine vesile olan şehitlerimizi, gazilerimizi yine her zaman olduğu gibi minnetle, şükranla anıyoruz. Bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyoruz” ifadelerinde bulundu.