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Kayseri protokolü miniklerin karne heyecanına ortak oldu

Kayseri'de Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ara tatili kapsamında karne dağıtım programı düzenlendi.

Kayseri protokolü miniklerin karne heyecanına ortak oldu

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Çok şükür kazasız, belasız 2024-2025 yılının birinci yarıyılı büyük bir başarıyla tamamlandı. Gerçekten son derece akıllı, zeki, çalışkan çocuklar. Bunlar ileride bizim için, geleceğimiz için son derece önemli. Gençlerimizin vatanına, milletine, cumhuriyete, bayrağa bağlı şekilde yetişmesi büyük önem arz ediyor” dedi.

Kayseri’de Mehmet Miraboğlu İlkokulu’nda; 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ara tatili kapsamında karne dağıtım programı düzenlendi. Çeşitli etkinliklerle kutlanan programa; Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler ve veliler katıldı.

Milletvekili Akar: “Gençlerimizin vatanına, cumhuriyete, bayrağa bağlı şekilde yetişmesi büyük önem arz ediyor”

Öğrencilere karne ve hediye dağıtımının ardından konuşma gerçekleştiren Milletvekili Akar; “Gençlerle beraber, evlatlarımızla beraber heyecanlı bir gün yaşıyoruz. Çok şükür kazasız, belasız 2024-2025 yılının birinci yarıyılı büyük bir başarıyla tamamlandı. Gerçekten son derece akıllı, zeki, çalışkan çocuklar. Bunlar ileride bizim için, geleceğimiz için son derece önemli. Burada gençlerimizin vatanına, milletine, cumhuriyete, bayrağa bağlı şekilde yetişmesi büyük önem arz ediyor. Yeni uygulamalarla bu konu üzerinde önemle durulmakta, gençlerimize ilk baştan itibaren öğretiliyor, anlatılıyor. Bizim her zaman söylediğimiz gibi 4 ve 12 yaş arasında eğitim çok önemli. Gençlerimizin, insanlarımızın kişiliği ve kimliği bugünlerde bu yıllarda belirleniyor, oluşuyor. O bakımdan saydığımız değerler doğrultusunda gençlerimizin kişilik ve kimlik kazanması büyük önem arz ediyor. Bu konuda; Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Müdürlerimiz Valilerimiz, öğretmenlerimiz, büyük emek harcıyorlar. Ve bunu da başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Şimdi tatil başladı. Gençlerimiz, evlatlarımız sadece dinlenmek değil, tabi ki dinlenecekler, eğlenecekler, tabi ki oynayacaklar. Aynı zamanda da ikinci yarıyıl için hazırlıklarını sürdürecekler” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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