Kayseri protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit ve gazi aileleriyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen bayramlaşma programı çerçevesinde; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Sayın Bayar Özsoy, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1’inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Volkan Ersun Acar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti. Protokol üyelerini Şube Başkanı Ali Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutgun, dernek üyeleri ile şehit ve gazi yakınları karşıladı.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK: SİZLERİ GÖRMEZSEK BAYRAM, BAYRAM OLMUYOR

Bayramlaşma töreninde bir şehit yakını Çanakkale Türküsü’nü söyledi. Daha sonra söz alan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bir bayramda daha yine buradayız. Sizleri görmezsek bayram, bayram olmuyor. Hem buraya gelip sizlerin duasını almak hem de burası Kayseri’nin kalbi konumunda bir yer olduğu için yine yanınızdayız. Bayramımız mübarek olsun” dedi.

MİLLETVEKİLİ AYŞE BÖHÜRLER: AMACIMIZ TÜRKİYE’Yİ BİRLİK İÇİNDE GÜVENLİ BİR LİMAN HALİNE GETİRMEK

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de konuşmasında, “Allah nice güzel bayramlara eriştirsin. Allah memleketimize dirlik düzen versin. Biliyorsunuz komşularımıza bir ateş düştü. Ramazan’ı bombalanarak geçirdi, Gazze’den başlayıp devam eden bir süreçte. Amacımız Türkiye’yi birlik içinde, güvenli bir liman haline getirmek. Bu savaşın içine sokmadan, herkesin fikrine müracaat ettiği bir ülke haline getirmek. Sizin kahramanlıklarınız bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SAYIN BAYAR ÖZSOY: ŞEHİTLERİMİZ DE GAZİLERİMİZ DE BAŞIMIZIN TACI

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da, “Hayırlı bayramlar. Şehitlerimiz de gazilerimiz de başımızın tacı. Biz bu ülkede yaşıyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırına yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreçte Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle biz savaşın göbeğindeyiz ama huzurumuz yerinde” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz ise, “Hepinize ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederim. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Allah bizlere birlik ve beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin. Ülkemiz zor bir coğrafya üzerinde kurulmuş. Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Bu süreçte çok sayıda askerimiz ve polisimiz şehit oldu, gazi oldu. Bu konuda canımız çok yandı. Bundan sonra da yanmaması için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bir önceki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı’yı kaybettik. Kendisiyle ağabey-kardeş gibiydik. Aynı çatı altında faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Kendisine de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutgun da, “Bugün buraya gelerek bizleri çok mutlu ettiniz. Biz sizlerden memnunuz, Rabbim de memnun olsun” diye konuştu. Ziyaret, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.