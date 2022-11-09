Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Kayseri protokolü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek’in mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşının lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84 üncü yılında, milletçe saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Savaşımızda göstermiş olduğu üstün askeri liderlik ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ortaya koyduğu cesareti, feraseti ve siyasi dehasıyla sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanını, milletini, bayrağını ve manevi değerlerini koruma adına mücadele eden aziz milletimizle birlikte “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile hareket ederek, zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuş, bağımsızlığını muhafaza etme, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bugün millet olarak vazifemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerindeki derinliği kavrayarak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yaşamını biçimlendiren nesiller yetiştirmek, ülkemizi birlik ve beraberlik içinde, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 84 üncü yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in banisi, İstiklal Mücadelesi’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84. yılında rahmetle yâd eden Başkan Büyükkılıç, bu toprakların vatan olması için mücadele eden, gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm aziz şehitlere, gazilere ve kahramanlara Allah’tan rahmet diledi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türk milleti olarak en büyük vazifemiz, Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözlerinde belirttiği gibi ülkemizin, vatanımızın birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, daha da büyümesi ve ilelebet payidar kalmasını sağlamaktır” dedi. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına yaklaşırken, ay yıldızlı Türk Bayrağı ile dalgalanan bu cennet vatanda ecdadın mirasına layık olmak için gayretlerinin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. Atatürk’ün ‘Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar’ ifadelerinde yer aldığı gibi, bizler de birlik, beraberlik içerisinde daha çok çalışacağız. Bu cennet vatanımıza ne olursa olsun sahip çıkacağımızı her fırsatta gösterdiğimiz gibi Osmanlı’nın, Selçuklu’nun ve Cumhuriyetin torunları ve evlatları olarak değerlerimize, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 84’üncü seneyi devriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum.”

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’nin mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeni ile yazılı bir açıklama yaparak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84’üncü yılında saygı ve minnetle anıyoruz” dedi. Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açmış, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlamıştır. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyet yolunda yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Atatürk daha cumhuriyetin ilk yıllarında Kayseri’de kurdurduğu Türkiye’nin ilk uçak fabrikası başta olmak üzere, dönemin en önemli sanayi tesisleriyle günümüz sanayisinin temelini atmış, sanayicilerimizin ufkunu aydınlatmıştır. Bugün sanayiciler olarak bize düşen, bu mirasa sahip çıkarak, daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamak ve ekonomimizi dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi haline getirmektir. Bu bilinçle, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ölümünün 84’üncü yılında bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz”

Kayseri OSB Başkanı Yalçın’ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın mesajında, “Türk milletinin bağımsızlık yolunda önderi, eşsiz devlet adamı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük dirayet göstermiştir. Büyük Önder, cephede kahramanca mücadele eden büyük bir komutan, Türk Milletinin bağımsız ve saygın bir millet olduğunu tüm insanlığın karşısında ispatlayan bir liderdir. Millet olarak bizler de ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylara karşı aynı dirayeti göstererek, bilimin ışığında daha çok üreterek ve elimizden gelenin en iyisini yaparak, Atatürk’ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyeti ve milli iradeyi canla başla korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygı ile yâd ediyor, O’na, kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın mesajı

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nde, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşıyorsak bunu başta Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın adı duyulmamış kahramanlarına borçluyuz” diyen Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Hakk’a uğurlamamızın 84’üncü yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Atatürk’ün en büyük eserim dediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesi karşısında büyük gurur yaşıyoruz. Milletimizin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir ortamda Gazi Mustafa Kemal, milli ruhu yeniden canlandırmış ve milletimizi milli bir kimlik etrafında toplamayı başarmıştır.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “yurdun ve halkın içinde bulunduğu olanaksızlıklara rağmen, kararlılıkla Türk Milletini bağımsız Türkiye ülküsü hedefi etrafında birleştirerek zafere ulaştırmıştır” diyen Özdoğan, “Genç nesillere emanet ettiği ve ‘En büyük eserim’ diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışıyla taçlanmış olarak, yine onun gösterdiği hedefler dâhilinde varlığını devam ettirdiğini” söyledi.

Özdoğan, “Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümünde millet olarak onu saygı ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Altı buçuk asır dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti’nin son yıllarında içerisinde bulunan zor durumda Atatürk’ün önderliğinde milletimizin özverisi, gayreti ve azmiyle topyekün bir seferberlik gösterildi. Bu seferberlik, Türk milleti için yeni bir başlangıç oldu. Bu doğrultuda bizler de ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, Güçlü ve Büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Türkiye olarak; dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır’ın mesajı

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Odakır, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle ve rahmetle anıyoruz. Bugünde yas tutmuyor, gösterdiği hedefe ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmamız gerektiğini hatırlıyoruz” dedi.

Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıldönümünde KESOB Başkanı Şeyhi Odakır mesaj yayımladı. KESOB Başkanı Odakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzerinden on yıllar geçmesine rağmen hâlâ Türk milletinin gönlünde, aklında olduğunu, fikir ve düşüncelerini hâlâ yaşatıp bağrında taşıdığını vurguladı. Başkan Odakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 84 yıl önce bu toprakları vatan yapan liderini kaybetti Türk milleti. 10 Kasım’da, saatlerin 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumdu. Atatürk, ebediyete intikal etmeden Türk milletine Cumhuriyet’i armağan etti. Türk milleti Atatürk önderliğinde bu toprakları vatan kıldı bizlere. Bütün hayatını Türk milletinin kurtuluşuna adamıştı Atatürk. Ömrü boyunca çeşitli alanlarda devrimler yaptı, Türk milletini bağımsızlığına kavuşturdu. Ve ardında bir fikir bir düşünce de bıraktı. Atatürk, ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ demişti. Naçiz vücudu toprak olmuşsa da onun gösterdiği yol, bıraktığı miras ve ilelebet payidar kalacak dediği Cumhuriyet, bizlere en büyük mirası oldu. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyor ve hatırlıyoruz. Bugün yas tutmuyor, Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşmak için bütün gayretimizle vatanımız, milletimiz için gayretle çalışmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Bizler, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliğine sahip çıkıp koruyacak, Atatürk’ün bıraktığı mirasa Türk milleti olarak sahip çıkacak, daha da ileri götürmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle ve rahmetle anıyorum.”

KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy, mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ülkemizin kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 84’ncü yılında, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” İfadelerini kullandı. KTO Başkanı Gülsoy mesajını şu şekilde sürdürdü;

"Milletiyle bütünleşmiş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkartmaktı. Kadim şehrimiz Kayseri’de, bu kutlu hedefe katkı vermeye inançla ve azimle devam edecektir. Bizlere, özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, her zaman sevgi ve özlemle hatırlayacağız. Atamızı andığımız bu günde onun ilkeleriyle onun gösterdiği hedefe doğru, azim ve kararlıkla aldığımız kutsal emaneti, gelecek nesillere taşıyacağız. ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine karşılık bizlerde bugün, her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mirasçıları olarak, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve onun ebediyete kadar payidar kalabilmesi için çalışmak zorundayız. Atatürk’ün ve aziz ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyeti, demokrasiyi, milli iradeyi, millet egemenliğini canla başla korumalıyız. Bu tarihten gelen bir sorumluluğumuz, gelecek nesillere karşı en büyük ödevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk istiklal mücadelesinin büyük önderi, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygı ile yâd ediyor, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümü ile ilgili yayınladığı mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk, şanlı ve zengin Türk tarihinden aldığı güç ve üstlendiği büyük sorumlulukla milli birlik ve beraberlik için istiklal ve istikbal seferberliği başlatmış bir liderdir. Ülkemizin kurtuluşu için verdiği mücadele ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Mustafa Kemal Atatürk, büyük mücadelesiyle Türk’ün gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü“ dolayısıyla mesaj yayımladı. Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, hür ve güçlü bir ülke olarak dünyada önemli role sahip olmasını arzu etmiştir. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış Anadolu topraklarını, her daim hür ve bağımsız kılacak şekilde korumak ve yaşatmak, bizim en temel görevimizdir. Bu bağlamda, Türkiye’mizin bölgesinde güçlü ve lider, dünyada da söz sahibi olması için var gücümüzle çalışacağız. Aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anarken, tüm şehitlerimizin ve ebediyete irtihal etmiş olan tüm gazilerimizin de ruhları şad, mekânları cennet olsun, diyoruz.”