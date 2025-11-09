Kayseri Protokolünden 10 Kasım Mesajları

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yılında, Kayseri’nin sanayi ve ticaret dünyası, yayımladıkları anlamlı mesajlarla Ata’ya olan bağlılıklarını ve onun mirasına sahip çıkma kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi. Ortak vurgular; minnet, saygı, üretim gücü ve Cumhuriyetin değerlerine bağlılık oldu.

Kayseri protokolü, belediye başkanları ve üniversite rektörleri; 10 Kasım’da yayımladıkları mesajlarla Atatürk’e olan bağlılıklarını, Cumhuriyet değerlerine olan sadakatlerini ve gelecek vizyonlarını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yılında, Kayseri’de devletin tüm kademeleri; valilikten belediyelere, üniversitelerden sanayi kuruluşlarına kadar yayımladıkları anlamlı mesajlarla Cumhuriyetin kurucusuna olan minnetlerini dile getirdi. Ortak temalar; Atatürk’ün fikir mirasına sahip çıkmak, bilim ve üretimle geleceğe yürümek, gençliği Cumhuriyet değerleriyle donatmak oldu.

???? Kayseri Valisi Gökmen Çiçek:

“Atatürk, çağının çok ötesinde bir lider olarak milletimizin kaderini değiştirmiştir. Onun önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, akıl, bilim, eşitlik ve ilerleme temelleri üzerine inşa edilmiştir. Her 10 Kasım, bu değerleri yeniden hatırlama ve yaşatma kararlılığımızı pekiştirdiğimiz bir gündür” ifadeleriyle Atatürk’ün fikirlerinin rehberliğine vurgu yaptı Haberler.com.

???? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş, bizlere en büyük emaneti bırakmıştır. Bu emaneti korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur” diyerek Cumhuriyetin sürekliliğine dikkat çekti Haberler.com.

???? Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu:

Atatürk’ün “muasır medeniyetler seviyesine ulaşma” hedefini hatırlatarak, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti Mersin Haber

???? Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü:

“Atatürk’ün bilime, eğitime ve gençliğe verdiği önemi rehber ediniyoruz. Milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, ahlaklı, inançlı ve vatanına sadık bireyler yetiştirmek en temel hedefimizdir. Geçmişinden aldığı güçle geleceğe yön veren bir gençliğin ülkemizi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz” ifadeleriyle eğitimde Atatürk’ün izinden yürüdüklerini vurguladı.

Bu anlamlı günde, Kayseri’nin tüm kurumları; Atatürk’ün mirasına sahip çıkma, Cumhuriyetin değerlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma kararlılığını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşları, aziz şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Kayseri’den yükselen bu ortak ses, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik içinde çalışmanın en anlamlı ifadesi oldu.

???? Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci:

“Atatürk’ün liderliğinde başlatılan büyük dönüşüm bugün de bizlere ışık tutmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha fazla üretmek, daha fazla istihdam sağlamak ve ülkemizi hak ettiği güçlü konuma taşımak bizim görevimizdir. Kayseri’de kurulan ilk uçak fabrikası, bu vizyonun en somut örneğidir.”

???? Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine milli ruh ve benlik aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlamış, tüm dünyaya umut olan bir liderdir. Biz sanayiciler de onun gösterdiği istikamette, Cumhuriyetin temel değerlerini koruyarak üretmeye devam ediyoruz.”

⚖️ Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış:

“Atatürk, yokluklar içerisinden bir milletin yeniden doğuşunu sağlamış; çağdaş, güçlü ve bağımsız bir Türkiye idealini bizlere miras bırakmıştır. Bizler de bu mirası yaşatmak için kararlılıkla çalışıyoruz.”

???? Ortak Vurgu:

Tüm mesajlarda, “ilimle yoğrulmuş, inançla güçlenmiş bir gençliğin” Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağına olan inanç dile getirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.