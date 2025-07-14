Kayseri protokolünden 15 Temmuz şehitlerinin ailesine ve kabrine ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve il protokolü ile birlikte 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay’ın ailesine ziyarette bulundu. Heyet daha sonra şehitlerin kabrine karanfil bırakarak dualar etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar hiçbir milletin şehit ve gazilerine Türk milleti kadar sahip çıkmadığını belirterek; “Millet olarak, şehitlik ve gazilerimiz konusunda hiçbir milletin göstermediği şekilde birbirimizi destekliyoruz. Dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar şehit gazi ailelerine sahip çıkan başka bir millet yok. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Uğrunda eğer ölen yoksa; toprak, taştan ibaret. Bağrında yatanlar olduğu sürece o toprak vatan oluyor. Bizler bu topraklarda boyun eğmedik can verdik. Esareti kabul etmedik, kan döktük. Bu toprakları vatan yaptık. Dün de, bugün de vatanımızın bir karış toprağına dahi namert eli değmemesi için gözümü kırpmadan mücadele etmeye hazırız. Taviz yok, al ver yok, devletin iradesi var. Devletin iradesi; terör örgütünü feshet silahını teslim et” ifadelerini kullandı.