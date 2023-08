Kayseri protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Kayseri protokolü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde kutlama mesajları yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında; "Yok edilmenin eşiğine gelen bir milletin her türlü imkansızlıklara karşı bağımsız yaşama isteği ve vatan sevgisiyle göstermiş olduğu azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferin 101. yıldönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk milletinin kesin zaferi ile sonuçlanmış, Aziz milletimiz, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos’ta kazanılan bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmış; ülkemiz gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkân sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Millet olarak hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadar da gurur vericidir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, milli birlik, beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanımız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “Anadolu’nun vatanımız olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer’in 101’inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de eşsiz bir mücadele verilen Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle istiklal mücadelesinin zaferle taçlandırıldığını ifade etti. 30 Ağustos’un zor şartlar ve yokluklar içerisinde esarete, zulme ve işgale karşı kahraman Türk milletinin topyekûn inanç, irade ve kararlılıkla, özgürlük ve bağımsızlık yolunda mihenk taşı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, bu serdengeçti aziz milletin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde mücadele eden ecdadın, vatan, bayrak, din ve bağımsızlık gibi değerlerini canından öte gördüğünü ve canı pahasına bu değerlerini muhafaza ettiğini vurguladı. Büyükkılıç, mesajında “Ecdadımızdan aldığımız güç ve ilham ile daha güçlü, daha genç ve her daim hazır Türk milletinin bu kutlu yürüyüşünü devam ettireceğiz” dedi. Büyük Zafer’in üzerinden 101 yıl geçtiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, mesajını şöyle sonlandırdı;

“Anadolu’nun vatanımız olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer’in 101’inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Allah vatanımızı, milletimizi korusun, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice güzel zaferleri bizlere nasip etsin. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Başkan Yalçın: "30 Ağustos, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır” dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde, millet olarak hep birlikte bu günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yalçın, “Millet olarak bağımsızlık inancımızı ve hür yaşama kararlılığımızı bundan tam 1 asır önce tüm dünyaya bir kez daha ilân ettik. Milletimiz bu destanla, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiştir. Türk Milleti hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.” ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, mesajını şu şekilde sürdürdü;

"Milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir âbidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok millete de yol göstermiştir. Aziz Milletimiz, şehit kanlarıyla sulanmış bayrağını indirmeye, vatanına ve mukaddesatına kastetmeye yeltenenlere aynı ruh ve kararlılıkla karşı durmaya her daim hazır olduğunu, 15 Temmuz 2016’da ve terörle mücadelede yine tüm dünyaya göstermiştir ve göstermeye de devam etmektedir. Bu gerçek, milletçe büyük hedeflere güçlü adımlarla, üstün azim ve gayretle ilelebet yürüyeceğimizin en önemli göstergesidir. Sanayiciler olarak üzerimize düşen, milletimizin refahının ve devletimizin gücünün artması için durmaksızın çalışmak ve üretmektir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Kayserili hemşehrilerimin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

Odakır: “Zaferimizin 101’inci yılı kutlu olsun”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında; "Zafer Bayramı’nı hala aynı coşkuyla ve gururla kutlamaya devam ettiklerini söyleyerek, “Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olan KESOB’un Başkanlığını yürüten Odakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şunlara değindi: “Bundan 101 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk ordusu, Türk milletini düşmandan kurtarmak ve nihai hedefe varmak için Büyük Taarruz’u planladılar, hayata geçirdiler. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruzdan net bir sonuç almak için doğru zamanı beklemişti ve zamanı gelince de Türk ordusuyla birlikte kararlılıkla harekete geçti. Gazi Paşa tarafından 26 Ağustos 1922 yılında düşmana karşı taarruz emrinin verilmesiyle başlayan Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük mücadelesi, günlerce süren kararlı taarruz harekatlarının ardından 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun net bir zafer elde etmesiyle sonuçlanmıştır. Türk milletinin vatan sevgisi, bayrağına olan sevdası, bağımsızlığına olan düşkünlüğü, birlik ve beraberliğinin önemi bayramımız vesilesiyle tekrardan akıllara gelmektedir. Türk milleti, Başkomutanlık Meydan Muhaberesi olarak da bildiğimiz Büyük Taarruz ile özgürlüğüne ne derece düşkün olduğunu bir kez daha göstermiştir. Böyle bir zaferin 101. yılında, başta esnaf ve sanatkarlarımız, üyelerimiz olmak üzere, hemşerilerimizin ve Türk milletinin şanlı Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Ülkemizin ve şehrimizin her alanda verdiği mücadelelerde de Türk milletinin aynı kararlılıklarla birçok şeyin üstesinden geleceğine yönelik inancımızı diri tutuyor, daha nice yıllar bayramımızı aynı coşku ve gururla kutlamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar: "Tarihi zaferlerle dolu bir milletiz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “Aziz Milletimiz, 1071’de Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos’ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Milletimiz, her seferinde tarihimizi şanlı zaferlerle donatmıştır. Aziz Milletimiz, 1071’de Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos’ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır. Milletimiz, çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşıyla barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir. Düşmana karşı 101 yıl önce nasıl mücadele ettiysek, bugün de aynı mücadeleyi verme kararlılığı ile vatandaşlarımızın, Misak-i Milli sınırlarımızın ve hatta İslam Dünyasının güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Zafer Bayram’ını en içten duygularımla kutluyorum”.

Başkan Çelik: "Zaferin 101. yılı kutlu olsun"

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 Ağustos şanlı zaferinin 101. yılı kutlu olsun” dedi.

Başkan Serhat Çelik; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferinin 101. yıl dönümünü HAK-İŞ olarak coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin özgürlük temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu 30 Ağustos şanlı zaferinin 101. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, toplumsal birlik ve dayanışmamızın önemli bir göstergesidir. 30 Ağustos, İstiklâl mücadelemizin zaferle taçlandığı, cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruz Meydan Muharebesinde kazanılan başarı neticesinde istiklal mücadelemizde zafere ulaşılmıştır. Kazanılan bu önemli zaferle birlikte topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermemiştir. 30 Ağustos’u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı’nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Kahraman ordumuz kısa bir sürede düşmanı Anadolu’nun ortalarından İzmir’e kadar sürmeyi başarmış, Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz ile birlikte 4 gün süren göğüs göğse çarpışmaların ardından Dumlupınar’da tarihte eşine ender rastlanacak bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının tesadüf olmadığını son yıllarda sınır ötesinde ardı ardına gerçekleştirilen harekâtlarla bir kez daha gösteren kahraman ordumuz, milletimizi Anadolu’dan söküp atma hevesi içerisinde bulunanlara yeni destanlar yazmaya devam etmektedir. Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta büyük bir güç olmaya devam etmektedir. Ülkemiz her alanda olduğu gibi savunma sanayinde işçilerimizle birlikte her gün yeni başarılara imza atmaktadır. Ülkemiz bugün sadece sınırları içinde yaşayan vatandaşının değil, Balkanlardan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de tek umudu olmaya devam etmektedir. Son dönemde pandemi başta olmak üzere Ukrayna-Rusya savaşı, asrın felaketi ve arkasından seçimlerin gerçekleştirilmesi ve akabinde uluslararası birtakım güçlerin Türkiye üzerinde oynamaya çalıştıkları algı operasyonları neticesinde ülkemizde bazı olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. Gerçekleşen olumsuzluklar içerisinde en önemli sorunun ekonomik bağlamda yaşanan olumsuzluklardır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk milleti içinde barındırdığı azim, güç ve birlikte mücadele sayesinde bütün bu zorlukları ortadan kaldırabilecek potansiyele sahiptir. Unutulmamalıdır ki; şanlı Türk Milleti tarihin hiçbir aşamasında baskılara, dış müdahalelere ve algı oyunlarına yenilmemiştir ve yek vücut olmuştur. Ülkemizin en uzun gecesi olan 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi demokrasi aşığı milletimiz canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü korkusuzca siper etmiştir. Tek derdi “vatan” olan aziz milletimiz, bağımsızlığını korumak ve zalimlere dur demek için milli bir davada hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmuş, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Şanlı tarihi destanlarla dolu olan milletimiz, ülkemizde; bölgemizde ve tüm dünyada, barış, özgürlük ve istikrarın güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bağımsızlık aşığı bu millet, Cumhuriyetin 101. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken atalarının mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde, hiçbir emperyalist gücün söz sahibi olmasını kabul etmeyecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 30 Ağustos Zaferini bizlere armağan eden, 101 yıl önce vatan için, ülkemizin geleceği için ter ve emeklerini kanlarıyla harmanlayarak toprağa düşen aziz şehitlerimize ve bugün vatanın varlığı ve bütünlüğü için toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri Şube Başkanlığı olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, ülkemiz ve milletimize barış ve esenlikler diliyoruz.”

Başkan Yalçın: "Cumhuriyete giden yolda 30 Ağustos Zaferi, önemli bir dönemeç"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın; “Büyük devletlerin ödediği bedel de büyük olur. Bu topraklardaki varlık mücadelemiz, Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu fethi ile başladı, nice zorluklarla sürdü ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile son buldu. Bu bedeli öderken canlarını feda eden geçmişlerimize minnet borçluyuz. Bize bu zaferin gururunu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını belirten Başkan Yalçın; “Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık bir devlet olmanın gururunu yaşıyor. Cumhuriyete giden yolda 30 Ağustos Zaferi, önemli bir dönemeç. Bu kesin zaferin ardından cumhuriyete giden yol açılmış oldu” görüşüne yer verdi.

Başkan Özdoğan: "Milletimiz her şeye rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmemiştir"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 101’inci Yılını kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Özdoğan, “Milletimiz her türlü yokluğa, imkânsızlığa ve zorluğa rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmemiştir” dedi.

Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında, 26 Ağustos’ ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de eşsiz bir zaferle sonuçlanan başkomutanlık meydan muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti, bağımsızlık içinde yaşama şerefine kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bize düşende bu şanlı ecdadın torunları olarak şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

Rektör Altun: "Türk Milleti, kendisini bölmeye çalışanlara unutulmayacak bir ders vermiştir"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 30 Ağustos Zaferi’nin 101.yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zaferi’nin birçok ulusa yol gösteren bir zafer olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Şanlı tarihi zafer ile dolu Aziz Türk Milleti’nin ve şanlı ordumuzun 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanmış olduğu büyük zaferin 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu millet olarak yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de şanlı tarihimize altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Aziz Türk Milleti bizleri bölmek ve parçalamak isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi Türk Milleti’nin hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin en önemli göstergelerindendir. 30 Ağustos 1922’de olduğu gibi yüce Türk Milleti bugün de tek yürek bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkmaya devam etmektedir. Bundan 101 yıl önce olduğu gibi milletimiz, bölünmez bütünlüğünü ve huzurunu hedef alan şer odaklarını ve bu şer odaklarının işbirlikçilerini bertaraf etmeye devam edecektir. Bizleri bölmek, parçalamak isteyenler ve ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenler şunu iyi bilmelidirler ki, büyük ülke Türkiye olma yolunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde emin adımlar ile yol aldığımız şu günlerde dün olduğu gibi bugün de başaramayacaklardır. Büyük zaferin 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tüm silah arkadaşlarını ve vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”