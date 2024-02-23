Kayseri protokolünden kandil mesajı

Kayseri protokolü, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Kayseri başta olmak üzere tüm İslam âleminin 11 ayın sultanı Ramazan’ı müjdeleyen Berat Kandili’ni tebrik etti. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili mesajında Şâban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denildiğini ifade etti. Af ve rahmet kapısının açık olacağı bu müstesna gecenin ibadet, tövbe ve dua ile geçirilmesi gerektiğini bildiren Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla, İslam âleminin sıkıntılarından arınması ve zulüm gören coğrafyalardaki Müslümanların huzura kavuşmasını temenni ettiklerini paylaştı. Büyükkılıç, “Bu mübarek günde zulüm gören ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz ve tüm masumların huzur bularak zulümden kurtulmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederken, ülkemizin de çok daha güzel günlere ulaşmasını gönülden arzuluyorum” diye konuştu. Mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışmaya da vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Ellerin boş çevrilmeyeceği böylesine kıymetli mübarek bir gecede, dünyada barış, vatanımızda birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hâkim olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerinde bulunarak “Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Berat Kandilimiz mübarek olsun” dedi.

Başkan gülsoy: "Berat Gecesi, gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıralım"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazanı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığımızı belirten Başkan Gülsoy mesajında “Berat Kandili; gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıracağımız özel bir gecedir” dedi. Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü; "“Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdendir. Ramazan’ın müjdecisi üç ayarların feyz ve bereket kapılarından biri olan Berat Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Allah’ın bağışlamasıyla günahlarımızdan arınmayı umduğumuz, kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur’an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı müjdelemektedir. Kurtuluş, af ve arınma gecesi olan Berat Kandilimiz, bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu özel gecede yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah’a sığınalım. Yüce Mevla’mız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan’a ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili hemşehrilerimizin, Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor ve bu gecenin, ülkemizin, birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbelerinin ve dualarının kabul edilerek arınma ve affedilmelerine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Berat Kandili’miz mübarek olsun”

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, af ve merhametin dilendiği, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran bize Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandiline erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız.” dedi. Başkan Yalçın’ın mesajı şu şekilde; “Yüce Allah, kullarının ibadetlerini kat kat mükâfatlandırmak, dua ve isteklerini kabul etmek, bağışlanmalarına imkân ve fırsat tanımak üzere bazı zamanları daha faziletli kılmıştır. Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Gecesi, bu mübarek zamanlardan biridir. Berat Kandili, Yüce Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve sanayicilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslâm Aleminin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Başkan Yalçın’dan Berat Kandili mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Berat Kandili’nin affa ve bağışlanmaya vesile kılındığına dikkat çeken Başkan Yalçın; "Kandilimiz mübarek olsun, Cenab-ı Hakk, hayırlara vesile kılsın. İslam alemi olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerin sona ermesi için huzur ve sükunete açılan bir kapı olsun. Gazze’deki katliam son bulsun. İnanıyorum ki bütün İslam alemi bu gece, bir yandan kendisi için af ve afiyet dilerken bir yandan da insanlığın selameti için dua edecek. Rabbim dualarımızı kabul buyursun.” ifadelerine yer verdi. Başkan Yalçın, mesajını “Başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere bütün Müslümanların Berat Gecesi mübarek olsun” şeklinde tamamladı.