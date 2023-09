Kayseri protokolünden Mevlid Kandili mesajları

Kayseri protokol üyeleri Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç: “Kandil gecesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Mevlid Kandili’nin İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık, rahmet, bereket ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan temenni ederim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed’in (SAV) dünyayı şereflendirdiği gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, Hz. Muhammed’in (SAV) doğduğu gün olan bu günün önemine işaret ederek, mesajında şunları söyledi:

“Örnek şahsiyeti ve risaleti ile bugün en çok ihtiyaç duyulan insanlık örneğini bize sunan Hz. Muhammed’i (SAV) büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, kadından erkeğe tüm insanlık olarak kendimize örnek almalıyız ve rehber edinmeliyiz. Hadis-i şerifinde ‘Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’ şeklinde buyuran Hz. Muhammed’e (SAV) layık birer ümmet olabilmeyi temenni ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, mesajında başta Kayserililer olmak üzere, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutladı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy mesajında, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) yeryüzüne teşrifi vesilesiyle bir Mevlid Kandili’ni daha idrak ediyor olmanın manevi mutluluğu içindeyiz" dedi.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlığın karanlığa boğulduğu bir anda Cenab-ı Allah’ın nuru ve rahmeti olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, dünyanın üzerine bir güneş gibi doğmuş, tebliğ ettiği son din İslamiyet insanlığın kurtuluş reçetesi olmuştur. Üstün ahlakı ile; Peygamber Efendimiz hidayetin şafağıdır, hikmetin güneşidir, kemale ermenin, kendini bilmenin, kalple dil arasındaki tutarlılığın özü, iman dünyamızın rehberi, var oluşumuzun sırrına vakıf olmuş Allah sevgilisidir. Hayat tarzı ve yaşam biçimi olarak tüm insanlığa örnek olan Efendimiz; iyiliğin, güzelliğin, cömertliğin, ilkeli, ahlaklı ve adaletli oluşun emsalsiz şahsiyetidir. Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, erdemli davranışı, başkasının iyiliği için çalışmayı, Allah’a kulluğu, gerçek manada özgürlüğü anlamak demektir. Bugün yeryüzü onun getirdiği değerlerle buluşursa insanlık huzuru yaşayacaktır. Dünyayı, İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak ise son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminlerin iman ve kulluk sorumluluğudur. İçinde bulunduğumuz çağda da, O’nun öğütlerine, telkinlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bizde yaptığımız her işte hakkı ve hakikati gözetme noktasında gayret gösteriyoruz. Kutlu yolculuğun elçisi Efendimizin yolundan giderek, Allah rızasını kazanmak ve peygamberimizin şefaatine nail olmak için çalışıp dualarla kapısına varmalıyız. Bu nedenle Mevlid Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Müslümanlar olarak sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız. Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi ve en kutlu yolu olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle; tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Mevlid Kandilinin tüm dünyaya önce sağlık, ardından da barış, bereket ve huzurlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum."

Başkan Çolakbayrakdar’dan Kandil Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in, dünyayı teşrifleriyle kainata; huzur, barış, mutluluk ve rahmet getirdiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, kainata rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’ in varlık alemini şereflendirdiği zaman diliminin Mevlid Kandili olarak kutlandığını hatırlatarak, Mevlid Kandili’ni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar açıklamasında; “Peygamber Efendimiz (S.A.V) insanlığa huzur ve mutluluk reçetesi getirmiş ve geleceğe de örnek olmuştur. Mevlid Kandili, kutlu bir gecedir. İnsanlık, Hazreti Peygamber’in reçetesine her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu vesileyle Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin; vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam Alemine; sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbimiz’ den niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın’dan Mevlid Kandili Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında; “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandili’ne bir kez daha ulaşmanın huzuru, mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Başkan Yalçın, mesajında; “Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağda, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gelişi, ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında, Asr-ı Saadete dönüşmüştür. Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimiz’in yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna hadiselerinden biridir” ifadelerine yer verdi. Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

Peygamberimiz, iyilik ve güzelliğin müjdecisi olmuş, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak için bir fırsattır. İslam’ı müjdeleyen rahmet elçisinin, engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanıdır. İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesi dileğiyle, sanayicilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin ’Mevlid Kandilini’ ve ’Mevlid-i Nebi Haftasını’ tebrik ediyor, bu mübarek gecede ve haftasında yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

GEN

- Başkan Yalçın’dan Mevlid Kandili Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, peygamber efendimizin dünyaya teşriflerinin insanlık tarihinin en önemli olayı olduğuna dikkat çekerek; “O’nun gelişiyle birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete ermiştir. İnsanlığın huzur ve saadet tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır.” ifadelerine yer verdi. Mevlid Kandili’nin aynı zamanda dua saati de olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajını şu şekilde tamamladı;

“Hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu hayırlı gecenin başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.”

Öte yandan Başkan Yalçın, ilçe genelindeki açık hava görsellerinde yayınlanan Mevlid Kandili tebrik mesajında, Enbiya Suresi 107. Ayetin “Resulüm! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” mealine yer verdi. Görselde ayrıca Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’ndeki Talas Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisinden kesit yer aldı.