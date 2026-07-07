Kayseri Rengârenk Çiçeklerle Donatılıyor

Kent Estetiğine Katkı

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, şehrin farklı noktalarında görsel bütünlük sağlıyor. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi çevresinden Cumhuriyet Meydanı’na uzanan düzenlemeler, kent merkezinde görsel bir şölen oluşturuyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen geniş peyzaj düzenlemeleri ise vatandaşlara huzurlu yaşam alanları sunuyor.

Çeşitli Bitki Türleri Toprakla Buluşuyor

Çuha, menekşe, petunya, sardunya, begonya ve gül gibi çiçeklerin yanı sıra taflan, şimşir ve lavanta gibi çalı formlu bitkiler de dikilerek şehrin iklimine uygun, dayanıklı ve görselliği yüksek peyzaj alanları oluşturuluyor.

Kesintisiz Yaz Çalışmaları

Yaz sezonu boyunca devam edecek olan çiçeklendirme çalışmalarıyla Kayseri’nin daha yeşil, modern ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Sonuç

Gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle Kayseri, hem kent estetiğini güçlendiriyor hem de vatandaşlara doğayla iç içe huzurlu yaşam alanları sunuyor.