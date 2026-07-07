Kayseri Rengârenk Çiçeklerle Donatılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarıyla kentin dört bir yanını estetik bir görünüme kavuşturuyor. Binlerce fidan ve fide toprakla buluşurken, parklar, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve köprü altları rengârenk çiçeklerle süsleniyor.
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