Kayseri Resmen 2029 Dünya Spor Başkenti

Kayseri, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Spor Federasyonu (ACES) tarafından 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildi. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, basın bilgilendirme toplantısı düzenleyerek müjdeyi kamuoyuna duyurdu. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Fatih Temeltaş, Mustafa Türkmen, daire başkanları, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensupları ile Spor A.Ş. sporcuları katıldı. Büyükkılıç, Kayseri’nin spor şehri olarak anılması, tanınması, bilinmesi adına anlamlı bir çalışma yapıldığını ve özel bir lansmanla kamuoyunun bilgilendirildiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkentli Adaylığı lansmanında sahnede yer alan Kayseri Dünya Spor Başkenti Adayı ifadesindeki adayı kelimesini, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte esprili bir dille kapattıklarını hatırlatarak, “Biz 99,5’ten sonra tam olacağı anlayışıyla başkent olarak ilan etme yönünde iyi niyetimizi ortaya koyduk. Sayın Valimizin de bu güzel yaklaşımıyla. Şimdi ise tablo açıklandı, onu paylaşacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkentliği sürecinde büyük bir emek, gayret, iyi niyet ve liyakatin olduğunu vurgulayarak, “Her şeyden önce ümit var, gayret var ve ümitsizliğe asla yer yok. Adeta Kayseri bir sınava tabi tutuldu. Biz bu süreci beklerken bir başka müjde geldi. Ankara’da Erkilet güzergahı tramvay hattıyla ilgili çalışmalar sonrası Kayseri’mize dönerken Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi aradı. ‘Başkanım TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkentliğiniz hayırlı olsun” dedi. Hakikaten bu müjde de ayrıca bizim için sevindirici oldu şehrimiz adına. O süreci yönetirken bu arada da bu müjde geldi. Biz burada bir başarıyı anlatmak için değil bir gerçeği ilan etmek için sizlerin huzurundayız. Sizlerle beraber bu gerçeği yaşıyoruz. Çünkü sizlerde bu şehrin bireyleri olarak bizden fazla heyecan duyuyor, bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaları takip ediyor, kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz” şeklinde konuştu.

Lansman ve adaylık sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Emeği geçen tüm dostlara TSYD başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası boyutta Kayseri’mizin bir spor şehri olduğunu kamuoyu ile paylaşan tüm basın mensuplarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ünvan ile Kayseri’nin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlandığını söyleyerek “Bu anlamlı ünvan, 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanı merkezi Belçika Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu bünyesinde faaliyet gösteren ACES Europe tarafından şehrimize verilmiş bir ünvandır. Bu çalışmayla ilgili bünyesinde 5 bin belediye bulunmaktadır. Elbette bir ödül değil, Kayseri’mizin yıllarca sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir şekilde kanıtlanması, teyidi. Emeği geçen, Kayseri’mizin tüm kesimlerine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

ACES Heyetine Detaylı Sunum Yapıldı

Kayseri’nin adaylık sürecinde ACES heyetinin kentte yürüttüğü çalışmalara dair de hatırlatmalarda bulunan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi başta olmak üzere kentteki tüm spor altyapısını detaylı şekilde incelediklerini ve akabinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. olarak heyete detaylı sunum yaptıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, ACES’in yaptığı incelemelerin neticesinde Kayseri’nin spor alanında sahip olduğu donanımı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve ilgili tüm kurumlarla olan dayanışmasını takdir ettiklerine dikkat çekti.

“Bu Şehirde Spor Sadece Fiziksel Gelişim Değil, Karakter İnşası Haline Dönüşmüş Durumda”

Büyükkılıç, Kayseri’nin sporla yatan sporla kalkan bir şehir haline gelmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getirerek, Spor A.Ş. hizmetlerine dair şu verileri paylaştı:

“Bu şehirde spor sadece fiziksel gelişim değil, karakter inşası haline dönüşmüş durumda. Hazırım demek, iddia etmek yetmez. Bunun için de bir altyapı olsa gerek. Kayseri’de bugün sadece bir yılda 842 bin 338 sporsevere ulaşan dev bir ekosistem var. 31 tane donanımlı spor tesisi var. 11 sosyal yaşam merkezi var. 20 tane ayrıca spor tesisi var ve 357 bin 75 vatandaşımız tesislerden doğrudan faydalanmakta. 207 bin aktif üyemiz bulunmakta. 150 binin üzerinde yıllık kullanım gerçekleşmekte. 20 braşta 27 bin 858 çocuk spor eğitimi almakta, sporcularımız 384 altın, 301 gümüş, 243 bronz olmak üzere toplam 946 madalya, 18 uluslararası başarı, organizasyon gücümüz itibariyle de yıllık 200’e yakın etkinlik, 550 bin katılımcı. Bu rakamlar bir şeyler ifade ediyor. Tam 32 tane yüzme havuzumuzun olduğunu paylaşmak isterim.”

Spor alanındaki yatırım ve projelerde kendi sınırlarını aşan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, “Bundan sonraki mottomuz, ‘Spor ile Kendini Aş’, kendimizi aşacağız. Geldiğimiz nokta işin bittiği anlamına gelmez. 2029 Dünya Spor Başkenti olduk. Ama bunun yanında bunu taçlandıracak, bunu anlamlandıracak ve sporu adeta içselleştirecek bir yaklaşımı sürdürmeye devam diyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunu duyurarak, “Kayseri’miz sadece bir spor şehri değil dünya sahnesinde bir spor markasıdır. Buradan açıkça ilan ediyoruz; Kayseri hazır, Kayseri güçlü, Kayseri sistem kurmuş bir şehir ve artık Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti’dir” dedi.

Büyükkılıç’ın konuşması ‘Güçlü Başkan, Güçlü Kayseri’ sloganları ve alkışlarla desteklendi.

Başkan Büyükkılıç, daha büyük hedeflere yürümeye ve gençleri yüreklendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, basın mensupları ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, ACES heyeti tarafından gönderilen, Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunun resmi belgesini Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a takdim etti. Başkan Büyükkılıç, ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli ve ekibine teşekkür etti.