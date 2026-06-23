Kayseri, Rize ve Artvin’i geride bırakarak Türkiye’nin en çok yağış alan 2’nci şehri oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin her yerinde günlük toplam yağış miktarlarını içeren ölçümler yapılıyor. 22 Haziran 2026 saat 06:00 ile 23 Haziran 2026 saat 06:00 arası yapılan ölçümlerde gerçekleşen toplam yağış miktarı baz alınarak yapılan iller sıralamasında Kayseri, dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün Kayseri’nin merkez ilçesi Melikgazi ve Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’nin en çok yağış alan 2’nci bölgesi oldu.

KAYSERİ, RİZE VE ARTVİN’İ GERİDE BIRAKTI

Yapılan ölçümlerde Melikgazi ve Erciyes Kayak Merkezi, 12,2 mm. yağış miktarı olduğu tespit edildi. Tomarza ilçesi 5,2 mm, Develi ilçesi 5,0 mm, Talas 3,1 mm. gerçekleşen toplam yağış miktarı ile üst sıralarda yer aldı. Kayseri, 24 saatlik dilimde gerçekleşen toplam yağış miktarında, Rize ve Artvin gibi en fazla yağış alan illeri ise geride bıraktı.

22 Haziran 2026 saat 06:00 ile 23 Haziran 2026 saat 06:00 Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi ise 12,2 mm ile Gaziantep’in Karkamış ilçesi oldu.