Kayseri Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonunda bayrak değişimi

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanlığı’nda bayrak değişimi yaşandı. Uzun süredir Kadınlar Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Özgül Çolak başkanlığı Nurgül Turhan’a devretti.

Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Uzun süredir sendikamıza emek veren, omuz veren, kadınlar komisyonu başkanlığı gibi önemli ve meşakkatli bir görevi üstlenen kıymetli Özgül Çolak başkanım görevini Nurgül Turhan hanıma devretti. Sağlık hizmetleri özünde fedakarlığı barındıran ve özveri ile yürütülen bir niteliğe sahiptir. Sağlık-Sen ise bu fedakâr meslek grubunun hak savunuculuğunu yapan en büyük sivil toplum örgütüdür. Vermiş olduğumuz bu hak mücadelesinde emeğini esirgemeyen değerli Özgül Çolak başkanıma teşkilatımız adına gönülden teşekkürü bir borç bilirim. Bu zorlu görevi üstlenen Nurgül Turhan hanımın da layıkıyla bu görevi yerine getireceğine güvenimiz tamdır. Kendisine hayırlı olsun diyor, muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Kayseri Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu şu isimlerden oluştu: Başkan Nurgül Turhan, Başkan Yardımcıları; Firdevs Çatalbaş, Gülseren Kabakçı, Duygu Mutlu, Kamile Sezen.