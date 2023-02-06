Kayseri sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem Kayseri'de hissedildi. Vatandaşlar sokağa dökülürken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir dedi.

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  • 06.02.2023 05:25
  • Güncelleme: 06.02.2023 11:12
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Kayseri sallandı, vatandaşlar sokağa döküldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem Kayseri’de hissedildi. Vatandaşlar sokağa dökülürken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir" dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Kayseri’de de hissedildi. Depremle beraber vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ayrıca deprem anındaki panikten dolayı yaralanan 5 kişinin de hastanelere başvurduğu öğrenildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, "İlimizdede hissedilen depremde şu ana kadar her hangi mal ve can kaybı ihbarı gelmemiştir. Bütün ekiplerimiz alanda tarama çalışmaları devam etmektedir.Vatandaşlarımızdan panik yapmamaları ve araçlarla dışarı çıkarak trafik oluşturmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Polis ekipleri de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için teyakkuza geçerken, istirahatte olan bütün polisler de göreve çağrıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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