'Kayseri Samsun-Mersin Sanayi Koridorunun Tam Ortasında'

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Samsun’dan başlayarak Mersin Limanı’na uzanan ve Kayseri’yi de içine alan sanayi koridorundan söz eden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Kayseri'nin sanayideki potansiyelini değerlendirdi.

İl Müdürü Ay, “Sanayi yapısı olarak ve bizde kayıtlı işletme sayısı olarak Kayseri, Türkiye'de 6. sırada. Bizim sistemimize kayıtlı 5.200 civarı işletmemiz var. Baktığınız zaman çok nitelikli bir büyüklük. Fakat Kayseri'de bu büyüklüğün yanında bazı gelişmesi, değişmesi gereken hususlar var. Örneğin; büyüklük olarak 6. sıradayken ihracatta aynı sırada olamadığımızı görüyoruz veya Ar-Ge merkezlerinde aynı sırada olmadığımızı, olamadığımızı görüyoruz veya tasarım merkezinde keza aynı şekilde. Ama bu da değişecektir. Nasıl değişecektir? Bizim Bakanlığımızın ocak ayı içerisinde Sayın Bakanımız tarafından lansmanı yapılan yeni bir mekânsal stratejik planımız var. Yeni bir sanayi koridoru oluşturuyoruz. Bunun birinci fazıyla ilgili de tanıtım yapıldı. Mersin-Samsun hattında yeni bir sanayi koridoru oluşturuyoruz. Bu alanlarda sanayiler, sanayi alanları birbirine kara yollarıyla, demir yollarıyla bağlanacak ve aynı zamanda liman bağlantıları da olacak. Yani Mersin-Samsun limanı birbirine sanayi koridoruyla bağlanmış olacak. İşte Kayseri bunun tam ortasında. Ve büyüklük olarak da baktığınız zaman bu bölgenin en önemli, en nitelikli sanayi alanı da Kayseri. Bu anlamda çok ciddi atılımlar olacaktır. Özellikle Marmara'daki sanayi alanlarının çok yoğunlaşmış olması ki hepimizin gündeminde olan bir deprem konusu var, depremsellik anlamında. Buradaki sanayinin İç Anadolu'ya çekilmesi, bu koridor alanına çekilmesi Bakanlığımızın en önemli konularından bir tanesi. Bununla ilgili de özellikle birinci fazda 13 ili ilgilendiren bir sanayi koridoru, mega endüstri bölgeleri planlandı, endüstri alanları ilana çıktı. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. İleriki tarihte detaylı bilgilendirmeler yapılacak, detaylı açıklamalar yapılacak. Kayseri bu anlamda bu koridorun tam ortasında, göbeğinde ve en önemli ili de Kayseri olacaktır" ifadelerini kullandı.