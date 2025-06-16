Kayseri Sanat Akademisi Yaz Kursları İçin Kayıtlar Başladı

Sanat Akademisi, her yaştan bireyin sanatsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen kurslar sunuyor. Çocuklar için düzenlenen kurslar, bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt gibi branşları kapsarken; yetişkinler için de benzer enstrümanlar ve tiyatro eğitimi verilecek.

Kayıtların başlamasıyla birlikte, kurslara olan ilgi de oldukça yoğun. Kayıt işlemleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Sanat Akademisi Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı No: 48 adresinde gerçekleştiriliyor. Kurslara başvurmak isteyenlerin, 1 adet fotoğraf, 1 kimlik fotokopisi ve 600 TL kayıt ücretini teslim etmeleri gerekiyor.

Kurslar için son başvuru tarihi 27 Haziran Cuma olarak belirlenirken, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için iletişim numaraları da mevcut: 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01.