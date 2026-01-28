Kayseri, Sanayi Alanları Master Planı sıralamasında 13.sırada

Sanayi Alanları Master Planı ile Kayseri’nin ülke ekonomisine katkısının daha da artacağına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, tarihi adım için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kayserili bakanlar ve Kayseri milletvekillerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni’ olarak nitelendirdiği Kayseri’de, sanayiden ticarete, tarımdan hayvancılığa kadar hemen her alanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarını seferber ederek üreticinin en güçlü destekçisi olmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi Alanları Master Planı kapsamındaki illerden birinin de Kayseri olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye sanayisinin geleceğini planlayan Sanayi Alanları Master Planı ile ülke sanayisinin gücüne güç katarken master plan kapsamındaki illerden biri olan Kayseri’nin de sanayi alanındaki üretim kapasitesini ve ülke ekonomisine katkısını arttıracağının altını çizerek, “Üretim üssü Kayseri’mize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Yerel yöneticiler olarak Kayseri için daima üzerlerine düşenden daha fazlasını yapma gayret ve azminde olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye'yi sanayide güçlü bir geleceğe taşıyacak Sanayi Alanları Master Planı’ndaki 13 il arasında yer aldı. Sanayi Alanları Master Planı ile Türkiye sanayisi büyürken, Kayseri’miz de arttırdığı sanayi kapasitesi ile ülke ekonomisine katkısını daha da yükseltecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın övgü dolu ifadesiyle ‘Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri’ en yüksek milli ve manevi duygularla bağlı olduğu ülkesi ve milleti için gayret göstermeye devam edecektir” diye konuştu.

Büyükkılıç, Sanayi Alanları Master Planının ilk aşamasında 13 ilde 16 yatırım alanı ilan edildiğini hatırlatarak, “Türkiye Yüzyılında ülke sanayisi için tarihi bir adım olan bu hamlenin hayata geçmesinde büyük ve güçlü bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, diğer bakanlarımız, şehrimizin gururu milletvekilleri ve bürokratlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sanayi Alanları Master Planı 13 ilimiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.