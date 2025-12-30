Kayseri Sanayi Odası 60. Yılını Kapsamlı Projelerle Taçlandıracak

60. yıl vizyonu çerçevesinde, yapay zekâ ve dijital dönüşümün üretim süreçlerine entegrasyonu, Model Fabrika ile verimlilik artışı, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca, Kayseri ekonomisine yönelik bilimsel veri temelli analizlerin de bu projelerin önemli bir parçası olacağı vurgulandı.

Büyüksimitci, 60. yıla özel düzenlenecek “Sanayi Gecesi” etkinliği ile belirli kategorilerde Kayseri ve Türkiye ekonomisine değer katan sanayicilerin onurlandırılacağını ifade etti.

Yeni Kongre ve Toplantı Merkezi Projesi

Toplantıda, KAYSO’nun vizyon projelerinden biri olan Kongre ve Toplantı Merkezi Projesi hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, bu projenin şehrin ve odanın vizyonuna değer katacağını belirtti. Büyüksimitci, “Kongre ve Toplantı Merkezi projemiz için Yönetim Kurulumuza vermiş olduğunuz yetki ve gösterdiğiniz güven için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu merkez, sadece bir bina değil, Kayseri sanayisinin yeni vizyon üssü olacaktır” dedi.

Kampüs içerisinde Model Fabrika, uluslararası standartlarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak kongre merkezi ve sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı toplantı odalarının yer alacağını belirten Büyüksimitci, bu alanda hem eğitim verileceğini hem de bilgi üretileceğini, Kayseri sanayisinin geleceğinin istişarelerle şekillendirileceğini vurguladı.