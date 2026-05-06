Kayseri Sanayisindeki 'Derinleşen Eleman Sorununa'' Çözüm: Küresel Yetenek Transferi

Türkiye’nin ve İç Anadolu’nun üretim üssü Kayseri’de işverenler, son yılların en büyük sorunuyla mücadele ediyor: Çalıştıracak personel bulamamak. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren dev tesisler, nitelikli ve sadık iş gücüne ulaşamadığı için yeni yatırımlarını askıya almak zorunda kalıyor. Genç neslin daha hafif ve hizmet odaklı iş kollarına yönelmesiyle birlikte; Kayseri ekonomisinin can damarı olan mobilya, çelik kapı, metal ve tamamlayıcı sektörlerde istihdam açığı kritik seviyeye ulaştı.

Yatırımcının Planlarını "İş Gücü" Belirliyor

Konuyla ilgili bu alanda faaliyet gösteren Smart Yabancı İşgücü Danışmanlık yetkilileri, sanayicinin elini kolunu bağlayan bu durumun sadece bugünü değil, Kayseri’nin gelecekteki yatırım iştahını da olumsuz etkilediğini vurguluyor. Yerli iş gücü piyasasındaki arz eksikliği, sanayicileri yurt dışından profesyonel, iş disiplini yüksek ve uzun süreli çalışmaya odaklı "sadık çalışan" modeline yöneltiyor.

Mobilya, Çelik Kapı ve Metal Sektöründe İstihdam Açığı !

Kayseri’nin dünyaca ünlü olduğu mobilya ve çelik kapı üretimi, yüksek el emeği ve teknik beceri gerektiriyor. Ancak sektör temsilcileri, fabrikalarda makine başında duracak, üretim hattını omuzlayacak personel bulmakta güçlük çekiyor. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar , tam bu noktada devreye girerek; yurt dışından nitelikli iş gücüyle işletmeleri buluşturmaya yönelik verdiği danışmanlık hizmetleri ile üretimdeki bu büyük boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Verimlilikte ve İhracatta %20 Artış

Sunulan bu hizmetlerin işletmeler üzerindeki etkisi rakamlara da yansıyor. Yapılan analizlere göre, yurt dışından gelen nitelikli personelin istihdam edildiği işletmelerde yaklaşık olarak ;

Dış ticaret hacminde %15-20,

Üretim verimliliğinde %15-20 bandında artış gözlemleniyor.

Personelin işe olan sadakati ve sürekliliği, işletmelerin üretim maliyetlerini düşürürken, sipariş teslim sürelerini de garanti altına alıyor.

Yasal, Güvenilir ve Uçtan Uca Danışmanlık

İşletmelerin en büyük çekincesi olan bürokratik süreçler ise yabancı işgücü danışmanlık firmalarının uzman kadrolarıyla çözüme kavuşuyor. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına %100 uyumlu şekilde yürütülen süreçlerde; vize, çalışma izni ve tüm yasal prosedürler titizlikle takip ediliyor. Sanayiciye sadece "üretimin kesintisiz devam etmesinin" konforu kalıyor.

Kayseri sanayisinin küresel rekabette geri düşmemesi ve üretim gücünü koruması için nitelikli yabancı istihdamı, günümüzün etkili istihdam çözümü olarak şehrin dev tesislerinde alternatif bir çözüm modeli olarak karşımıza çıkıyor.