Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkan Adayı Refik Karakuzay, Değişim İçin Adaylığını Açıkladı

Karakuzay, yaptığı açıklamada, "Bu göreve şehrimize ve mesleğimize duyduğumuz sevgiyle talip olduk. Sarraf esnafının sıkıntılarının bilincindeyiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi. Kayseri'nin bulunduğu bölgenin metropol şehri olduğunu vurgulayan Karakuzay, "Neden bizim sektörümüzde de söz sahibi olmasın? Sarraf ve kuyumculuk sektöründe hak ettiği yeri mutlaka almalıdır" ifadelerini kullandı.

Mevcut durumun kabul edilemez olduğunu belirten Karakuzay, "Yıllardır ihmal edilen Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’ni ODA yapmak için aday oldum. Dünyanın en değerli madenini satan esnafı, dünyanın en değerli esnafı yapmak için buradayım" şeklinde konuştu.

Karakuzay, meslektaşlarıyla sık sık toplantılar yapacaklarını, kamu kurumlarıyla işbirliği içinde olacaklarını ve sektörün sorunları için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi. "Gerektiğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar çalmadık kapı bırakmayacağız. Mesleğimizi hak ettiği yere getirene kadar durmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Karakuzay, Kayseri'nin en iyilerine layık olduğunu belirterek, katılımcılara sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarını iletti.