Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği başkanlık yarışı sonuçlandı
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin 26. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, başkan kırmızı liste ile yarışan önceki dönem MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu.
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’nin 26. Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan seçimde 401 oy kullanıldı. Yüzde 96 katılım sağlandı. Yapılan başkanlık seçiminde Beyaz liste adayı Refik Karakuzay 129 oy alırken, Kırmızı listede yarışan önceki dönem MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak 263 oy alarak Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı oldu.
Bu iddialı seçimde toplam 432 dernek üyesinin 401'i oy kullandı