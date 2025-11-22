  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği başkanlık yarışı sonuçlandı

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği başkanlık yarışı sonuçlandı

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nin 26. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, başkan kırmızı liste ile yarışan önceki dönem MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu.

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği başkanlık yarışı sonuçlandı

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’nin 26. Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan seçimde 401 oy kullanıldı. Yüzde 96 katılım sağlandı. Yapılan başkanlık seçiminde Beyaz liste adayı Refik Karakuzay 129 oy alırken, Kırmızı listede yarışan önceki dönem MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak 263 oy alarak Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı oldu.

Bu iddialı seçimde toplam 432 dernek üyesinin 401'i oy kullandı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili öğrenci Antalya'daki kazada hayatını kaybetti
Kayserili öğrenci Antalya’daki kazada hayatını kaybetti
Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu
Ayaklarıyla araç kullanıp trafiği tehlikey attı: 2 Bin lira ceza ile kurtuldu
İYİ Partili Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'ne, 'Kayseri'de bir sanayi kurdunuz da biz mi farkında değiliz?'
İYİ Partili Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’ne, “Kayseri’de bir sanayi kurdunuz da biz mi farkında değiliz?”
Meclis Üyesi Ülker, 'Büyükşehir Belediyesinin borçları azalması gerekirken her yıl daha da artıyor'
Meclis Üyesi Ülker, “Büyükşehir Belediyesinin borçları azalması gerekirken her yıl daha da artıyor”
Jeotermal Kaynaklı Sera OTB için yapım ihalesi düzenlenecek
Jeotermal Kaynaklı Sera OTB için yapım ihalesi düzenlenecek
1 kilogram narkotik maddenin piyasada sürülmesi engellendi
1 kilogram narkotik maddenin piyasada sürülmesi engellendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!