Kayseri, Satrancın Merkezi Olma Yolunda

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'yi satrancın merkezi haline getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası, Kadir Has Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Kayseri, Satrancın Merkezi Olma Yolunda

Turnuva öncesinde yapılan açıklamalarda, satrancın gençler arasında yaygınlaştırılması ve bu sporun çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Kocasinan Belediyesi, satranç merkezi oluşturarak, 7'den 70'e her yaştan bireyi bu sporla buluşturmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, özellikle ilkokul çağındaki çocukların satrançla tanışması ve sporun içinde yer alması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kocasinan Belediyesi'nin spor alanındaki faaliyetleri, Kayseri’nin spor kültürünü zenginleştirmeyi ve satrancı şehrin her köşesine yaymayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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