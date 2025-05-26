Kayseri, Satrancın Merkezi Olma Yolunda

Turnuva öncesinde yapılan açıklamalarda, satrancın gençler arasında yaygınlaştırılması ve bu sporun çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Kocasinan Belediyesi, satranç merkezi oluşturarak, 7'den 70'e her yaştan bireyi bu sporla buluşturmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, özellikle ilkokul çağındaki çocukların satrançla tanışması ve sporun içinde yer alması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kocasinan Belediyesi'nin spor alanındaki faaliyetleri, Kayseri’nin spor kültürünü zenginleştirmeyi ve satrancı şehrin her köşesine yaymayı hedefliyor.