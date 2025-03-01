Kayseri, Savunma Sanayiinde Güçlü Bir Merkez Olma Yolunda

Kayseri Valiliği ziyaretinin ardından, Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları toplantısına katılan Görgün, Kayseri’nin savunma sanayiinde güçlü bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Görgün ve beraberindeki heyet, Dener Makine, Ayruz Teknoloji ve TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. gibi savunma sanayiine değer katan firmaları ziyaret ederek, üretim tesislerini gezdi. Bu ziyaretler sırasında, Kayseri’nin savunma sanayisindeki köklü geçmişinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve S. Bayar Özsoy ile birlikte, Cumhuriyet’in ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.’yi ziyaret etti. Görgün, Türk havacılığına ve savunma sanayisine sunduğu yerli ve milli katkılardan dolayı TOMTAŞ’a teşekkür etti.

Kayseri’nin savunma sanayiinde güçlü bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediği ve bu alandaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.