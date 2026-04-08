Kayseri Sebze Hali İdari İşler Müdürü Eken, 'Zirai don Kayseri'de bir risk oluşturmuyor'

Kayseri Sebze Hali İdari İşler Müdürü Ümit Eken, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 08 – 11 Nisan 2026 tarihleri arasında beklediği zirai don riskine karşı açıklamalarda bulundu. Kayseri Sebze Hali İdari İşler Müdürü Eken, beklenen zirai donun Kayseri için bir risk oluşturmadığını belirterek, “İl Tarım Müdürlüğü’nün açıkladığı 8 - 11 Nisan aralığında bin 200 - bin 500 rakımlar arasında beklenen zirai don, şehrimizde meyve-sebze ile alakalı bir risk oluşturmamaktadır. Çünkü Pınarbaşı, Tomarza, Develi ilçelerinde zirai don bekleniyor; bizim meyve-sebze üretimimiz daha çok İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı bölgelerinde yapılır. Zirai don; 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte uyanmış, çiçek açmış ağaçların çiçeklerini dökmesiyle bize zarar verir. Sebze-meyvede de şu anda hepsi tohumda olduğu için herhangi bir risk oluşturmaz. Zirai donun şehrimizde meyveyi etkileyecek bölgesi yok. Böyle bir risk bu tarihler arasında yok ama daha sonra mayıs ayının içerinde soğuklar olabilir. Nisan ayının sonunda yine soğuklar olur. O soğuklarda da inşallah hem üreticimiz hem vatandaşımız etkilenmez. Tüketicimiz de bol bol ucuza yer” şeklinde konuştu.