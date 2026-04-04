Kayseri Şehir Aile Hekimliği Günleri başladı

4-5 Nisan tarihleri arasında yapılan ve 3.’sü düzenlenen Kayseri Şehir Aile Hekimliği Günleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesi işbirliğinde Kayseri Şehir Hastanesi’nde başladı. 3.’sü yapılan sempozyumda, konuşmaların ardından Diyabetes Mellitus’ta İlk Basamak ve Obezitede Güncel Yaklaşımlar konulu sunumlar; Prof. Dr. Kürşat Ünlühizarcı ve Prof. Dr. Semra Aytürk Salt tarafından yapıldı. Yapılan programa; Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ramazan Benli, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Prof. Dr. Yasemin Çayır ve doktorlar katıldı. Yapılan programda konuşan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, yapılan bu programın aile hekimliğinin temeline dokunduğunu belirterek, “Genel hekimlik açısından tüm alanları kapsayan kamuyu, Erciyes Üniversitemizi ve dışarıdan gelen saygıdeğer hocalarımızın da katılımlarıyla çok geniş bir perspektifle aile hekimliğinin temeline dokunduğunu düşünüyorum. Üçüncüsünün bizde olmasından dolayı çok memnun olduğumu ifade ediyor, organizasyon komitesine ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, toplantıda çok güzel dersler olduğunu ifade ederek, “Sizlerin gerçekten burada o hastanın her şeyini bilen olarak; organlarına bölmeden, ruh beden olarak ayırmadan yapacaklarınız ve tanı tedavi yöntemleri toplumumuzun, halkımızın çok daha sağlıklı olacağını, artık günümüzün moda terimi 'sağlıklı yaşlanmanın' kriterlerinden biri olduğu algısıyla toplantıda geçen programları ben de inceledim; hakikaten çok güzel programlar var, çok güzel dersler var” açıklamalarında bulundu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, programda doğumdan ölüme kadar insanın başından geçebilecek tüm rahatsızlıkların irdelendiği bir program olduğunu vurgulayarak, “Programımızda hemen hemen doğumdan hayatın son anına kadar olabilecek yaşayabileceğimiz bütün sağlık ve hastalık süreçlerinin irdelendiği bir konu yoğunlaşılmış. Burada en önemli fırsatımız aslında bizim için; 'hocaların hocası' diyebileceğimiz hocalarımızdan bunu dinliyor olmak bizim için ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı.

‘OLMAZSA OLMAZIMIZ: POLİKLİNİKLER’

Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ramazan Benli, Aile Hekimliği poliklinikleri hakkında bilgilendirmede bulunarak “Aile Hekimliği Kliniğimiz yaklaşık 4 yıl önce eğitim kliniği olarak belirlendi. Kliniği dört ana eksen üzerine oturtmaya çalıştık. Bu dört ana eksende birisi olmazsa olmazımız: Poliklinikler. Polikliniklerimizin içerisinde genel bakı polikliniklerimizin yanında; sigara bırakma polikliniği, aile planlaması polikliniği, sağlıklı yaşam polikliniği ve rapor yenileme polikliniklerimiz var” diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Prof. Dr. Yasemin Çayır da, sempozyumun içeriğinin bir aile hekimi için değerli olduğunu belirterek, “Bugünkü sempozyum içeriğine baktığımızda da gerçekten bir aile hekiminin pratiğine yansıyabilecek çok değerli konu başlıkları olduğunu görüyorum. Umarım verimli ve başarılı bir sempozyum olur, düzenleyen emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.