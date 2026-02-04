Kayseri Şehir Endeksi Güven Vermiyor: Gelirde ve Büyümede Gerileme

Veri temelli analizlerin yer aldığı çalışmada, Kayseri’nin ekonomik performansı, gelişmişlik düzeyi ve sosyal göstergeleri karşılaştırmalı olarak ele alındı.

SEGE Sıralamasında 15 Yıldır Sabit Konum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) verilerine göre Kayseri, yaklaşık 15 yıldır 17. sırada yer alıyor. Şehirde ekonomik büyüme gözlemlense de, diğer şehirlerin daha hızlı gelişmesi nedeniyle Kayseri’nin göreceli konumunda belirgin bir değişim yaşanmadığı vurgulandı.

Kişi Başına Gelir ve GSYH’da Gerileme

Çalışmada dikkat çeken başlıklardan biri kişi başına gelir oldu.

2000 yılında Türkiye genelinde 17. sırada yer alan Kayseri,

Türkiye genelinde 17. sırada yer alan Kayseri, 2024 verilerine göre 28. sıraya geriledi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sıralamasında da benzer bir tablo ortaya çıktı:

2000 yılında Türkiye’nin en büyük 11. ekonomisi olan şehir,

Türkiye’nin en büyük 11. ekonomisi olan şehir, 2024’te 14. sıraya geriledi.

Türkiye ekonomisi içindeki payı ise aynı dönemde %1,50’den %1,39’a düştü.

Veri Temelli Yol Haritası

“Kayseri Şehir Endeksi” çalışması, kentin mevcut durumunu rakamlarla ortaya koyarken, geleceğe yönelik planlamalarda veri temelli bir yol haritası sunmayı amaçlıyor.

Yetkililer, bu analizlerin yerel yönetimlerden özel sektöre kadar tüm paydaşlar için stratejik bir rehber niteliği taşıdığını belirtiyor.