  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Şehir Endeksi Güven Vermiyor: Gelirde ve Büyümede Gerileme

Kayseri Şehir Endeksi Güven Vermiyor: Gelirde ve Büyümede Gerileme

Erciyes Üniversitesi koordinasyonunda, Kayseri Valiliği, MÜSİAD Kayseri Şubesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim, Sağlık ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü 'Kayseri Şehir Endeksi' projesi, kentin ekonomik ve sosyal göstergelerini rakamlarla ortaya koydu.

Kayseri Şehir Endeksi Güven Vermiyor: Gelirde ve Büyümede Gerileme

Veri temelli analizlerin yer aldığı çalışmada, Kayseri’nin ekonomik performansı, gelişmişlik düzeyi ve sosyal göstergeleri karşılaştırmalı olarak ele alındı.

SEGE Sıralamasında 15 Yıldır Sabit Konum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) verilerine göre Kayseri, yaklaşık 15 yıldır 17. sırada yer alıyor. Şehirde ekonomik büyüme gözlemlense de, diğer şehirlerin daha hızlı gelişmesi nedeniyle Kayseri’nin göreceli konumunda belirgin bir değişim yaşanmadığı vurgulandı.

Kişi Başına Gelir ve GSYH’da Gerileme

Çalışmada dikkat çeken başlıklardan biri kişi başına gelir oldu.

  • 2000 yılında Türkiye genelinde 17. sırada yer alan Kayseri,
  • 2024 verilerine göre 28. sıraya geriledi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sıralamasında da benzer bir tablo ortaya çıktı:

  • 2000 yılında Türkiye’nin en büyük 11. ekonomisi olan şehir,
  • 2024’te 14. sıraya geriledi.

Türkiye ekonomisi içindeki payı ise aynı dönemde %1,50’den %1,39’a düştü.

Veri Temelli Yol Haritası

“Kayseri Şehir Endeksi” çalışması, kentin mevcut durumunu rakamlarla ortaya koyarken, geleceğe yönelik planlamalarda veri temelli bir yol haritası sunmayı amaçlıyor.

Yetkililer, bu analizlerin yerel yönetimlerden özel sektöre kadar tüm paydaşlar için stratejik bir rehber niteliği taşıdığını belirtiyor.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dolandırıcılık suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
Dolandırıcılık suçundan yargılanan şahsa 4 yıl hapis
'Kira sözleşmesine dayanarak kira farkı artışı istenemez'
'Kira sözleşmesine dayanarak kira farkı artışı istenemez'
Başkan Büyüksimitçi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Büyüksimitçi’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
Ramazan Öncesi Kayseri Dışında, Ette Sabit Fiyat Ayarı: Kıyma 480 TL'de Sabitlendi
Ramazan Öncesi Kayseri Dışında, Ette Sabit Fiyat Ayarı: Kıyma 480 TL'de Sabitlendi
7 Kocalı Hürmüz Tiyatrosu: Ücretsiz Gösterim!
7 Kocalı Hürmüz Tiyatrosu: Ücretsiz Gösterim!
6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Unutulmadı: Afetler Yaşam Alanlarımızı Tehdit Ediyor
6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Unutulmadı: Afetler Yaşam Alanlarımızı Tehdit Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!